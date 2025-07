Gas flaring, solo nel 2024 emesse 389 milioni di tonnellate di CO2

Ben 46 derivanti dalla combustione di gas metano. I nuovi dati della Banca mondiale indicano la gravità del fenomeno, che l’Agenzia dell’Energia chiede di eliminare entro il 2030. Nove Paesi, tra cui Russia, Iran, Stati Uniti e Nigeria sono responsabili di tre quarti del flaring mondiale

Secondo un rapporto della Banca Mondiale, l’anno scorso l’industria dei combustibili fossili ha riversato nell’atmosfera 389 milioni di tonnellate di CO 2 , di cui 46 derivanti dalla combustione del gas metano, quasi quanto rilascia un Paese come la Francia in un anno, con un “enorme spreco” di combustibile e provocando un inquinamento spesso nascosto.

Il flaring è infatti un modo per sbarazzarsi di gas come il metano che si formano durante il pompaggio del petrolio dal terreno. Sebbene a volte possa garantire la sicurezza dei lavoratori alleviando gli accumuli di pressione, questa pratica, su cui le istituzioni sollecitano interventi da tempo, è di routine in molti Paesi perché spesso è più economico bruciare il gas che catturarlo, trasportarlo, trattarlo e venderlo.

Secondo il rapporto, riportato dal Guardian, il gas flaring globale è aumentato per il secondo anno consecutivo, raggiungendo il livello più alto dal 2007, nonostante le crescenti preoccupazioni per la sicurezza energetica e il deterioramento del clima.

Russia, Iran, Iraq, Stati Uniti, Venezuela, Algeria, Libia, Messico e Nigeria insieme sono responsabili di tre quarti del gas flaring mondiale. Nella maggior parte dei casi, le compagnie coinvolte sono di proprietà statale. La Norvegia, per esempio, “brucia” 18 volte meno gas degli Stati Uniti e 228 meno del Venezuela. Lo spreco di gas per flaring è aumentato per il secondo anno consecutivo (da 60 a 63 miliardi di dollari di energia) e ha raggiunto il punto più alto dal 2007, nonostante gli sforzi per ridurlo.

“Il flaring è un inutile spreco”, ha dichiarato Zubin Bamji, responsabile della Global Flaring and Methane Reduction (GFMR) della Banca Mondiale, che ha redatto il rapporto. “È un’opportunità mancata per rafforzare la sicurezza energetica e migliorare l’accesso a un’alimentazione affidabile”.

A livello globale, le regole per prevenire l’inutile flaring sono deboli e scarsamente applicate, e le aziende sono poco incentivate a smettere di farlo perché non devono pagare per l’inquinamento che causano.

Nonostante gli sforzi per fermare questa pratica, negli ultimi 15 anni l’intensità del flaring – il volume di gas bruciato per barile di petrolio prodotto – è rimasta “ostinatamente alta”, si legge nel rapporto.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha chiesto di eliminare tutto il flaring, tranne che per le emergenze, entro il 2030. Il valore del gas bruciato l’anno scorso, che sarebbe valso circa 63 miliardi di dollari ai prezzi di importazione dell’Ue per il 2024, è più della metà dei costi iniziali che secondo l’AIE sono necessari per fermare del tutto questa pratica.

Il rapporto ha anche evidenziato le aree di progresso, indicando alcuni produttori di petrolio e gas, come Angola, Egitto, Indonesia e Kazakistan, che hanno ridotto con successo la quantità di gas bruciato. Il Kazakistan, per esempio, che ha imposto multe salate alle società che violano le regole, ha ridotto il flaring del 71% dal 2012.