Galapagos, mille litri di gasolio in mare per errore umano

L’incidente è avvenuto durante un’operazione di riempimento serbatoio di uno yacht

Oltre 1.000 litri di gasolio finite in mare nell’arcipelago delle Galapagos. L’incidente, secondo l’agenzia Primicias, sarebbe avvenuto per un errore umano durante un’operazione di riempimento del serbatoio di uno yacht turistico nell’isola di Santa Cruz, in un deposito di carburante situato fra Punta Carrión e il Canale di Itabaca.

I ranger del Parco nazionale delle Galapagos, precisa il portale, “sono immediatamente intervenuti per minimizzare l’impatto ambientale e il danneggiamento dell’ecosistema” che dal 1978 è Patrimonio naturale dell’umanità dell’Unesco. Nella zona marina colpita è stata collocata una recinzione per impedire l’espandersi del carburante, con l’utilizzazione anche di una importante quantità di solventi ecologici.