Per la prima volta, il governo dell’Ecuador adotta delle misure stringenti sugli ingressi di turisti nelle isole care a Darwin. Il Vicepresidente: “Il sistema sanitario locale non potrebbe affrontare eventuali casi di contagio” / Nelle Galapagos stop ai fuochi d’artificio per tutelare gli animali / Nelle Galapagos trovata una tartaruga gigante considerata estinta

Anche le Galápagos, le lussureggianti e remote isole al largo dell’Ecuador che hanno ispirato la teoria dell’evoluzione delle specie di Charles Darwin, si difendono dal Coronavirus.

L’arcipelago è considerato uno dei siti naturali con la maggiore biodiversità del pianeta, e le autorità vogliono assicurarsi che l’epidemia di Covid-19, che sta imperversando ormai in più di 170 paesi, non raggiunga i 30mila residenti, che fortunatamente non hanno denunciato nessun contagio.

Il Vicepresidente dell’Ecuador, Otto Sonenholzer, ha dichiarato che l’accesso sarà consentito solo a quei turisti, nazionali o stranieri, che avranno già trascorso 14 giorni in isolamento preventivo obbligatorio sulla terraferma e che alla fine del periodo non mostreranno alcun sintomo. È la prima volta che nell’arcipelago vengono adottate misure così drastiche.

“È stata una misura necessaria – dichiara Sonnenholzer – all’interno di un decreto governativo che prevede anche restrizioni per gli stranieri in arrivo nel nostro paese, la chiusura parziale delle frontiere e il divieto di circolazione interna”. Ha poi riconosciuto che il sistema sanitario locale delle isole non avrebbe avuto le possibilità per affrontare in maniera adeguata eventuali casi di contagio, aggiungendo che la decisione presa è una misura di prevenzione che tutela anche i viaggiatori. Bloccate invece tutte le attività accademiche, ricreative e le manifestazioni religiose.

Le Galápagos, nel solo 2019, hanno ospitato 270mila turisti da ogni parte del mondo, un flusso quotidiano molto elevato, garantito dai frequenti collegamenti con l’Ecuador continentale, dove nel frattempo il numero dei contagi è salito a 155.

Un periodo di calo del turismo e di blocco dei trasporti non può che far arricchire ulteriormente la meravigliosa flora delle isole, riconsegnandole alle innumerevoli specie animali, tra cui tartarughe, iguane, sule, pellicani, lucertole, fenicotteri e leoni marini, che da sempre le abitano.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER