La piantumazione, in programma per festeggiare i dieci anni di attività, si è trasformata in un evento digitale, in cui la community ha condiviso immagini di piante domestiche e verde urbano

Nel periodo di lockdown anche un evento di sostenibilità ambientale, come la festa per lapiantumazione di 200 alberi nel Parco Nord di Milano, si è trasformato in un’iniziativa digitale da condividere e replicare “a distanza”. È così che Gae Engineering, società torinese leader in materia di sicurezza in manifestazioni pubbliche e grandi eventi, ha deciso di celebrare i suoi 10 anni di vita.

“Il giorno della piantumazione – ha scritto il fondatore di Gae, Giuseppe G.Amaro, in una mail inviata alla sua community (dipendenti, fornitori, personalità) – sarebbe dovuto essere un gran giorno in cui tutti avremmo assistito alla nascita di nuovi polmoni verdi per la città di Milano. Ma per la tutela e l’incolumità di tutti si è preferito piantare gli alberi in modo silenzioso, senza far passare molto tempo”. “Per far sì che il nostro messaggio sostenibile si diffonda – ha aggiunto Amaro – abbiamo lanciato l’iniziativa della piantumazione digitale, un evento di una settimana”. In questo arco di tempo Gae ha invitato la propria community a condividere, sui propri social, immagini con il tag @GaeEngineering e #GAeGives, postando scatti di piante e verde piantati nelle proprie abitazioni o immortalando il momento stesso della piantumazione.

La piantumazione reale dei 200 alberi nel grande parco milanese è avvenuta con la collaborazione di Alida Catella e Reteclima, ai cui progetti di forestazione a Milano Gae partecipa. Reteclima ha messo a punto un Protocollo tecnico, che prevede per il Parco Nord l’utilizzo di specie autoctone con l’utilizzo di querce mesofile, tra cui la farnia (Quercus robur), il cerro (Quercus cerris), la rovere (Quercus petrae), che si accompagnano ad altre latifoglie, tra cui gli aceri (Acer spp), il carpino bianco (Carpinus betulus) ed il ciliegio selvatico (Prunus avium) ed una serie di elementi arbustivi a contorno.

L’impegno di GAe Engineering per la sostenibilità. “Lo sviluppo sostenibile, per noi che ci occupiamo di sicurezza, protezione e prevenzione, è un impegno da portare avanti costantemente. – dice G.G. Amaro – La pandemia e l’emergenza ambientale richiedono a tutti uno sforzo ulteriore e quotidiano per contribuire alla salute nostra e del mondo in cui viviamo”.

GAe Engineering è leader in Italia nella sicurezza di grandi eventi, importanti complessi edilizi ed edifici di tutto il mondo. È stata fondata a Torino nel 2009 da Giuseppe Gaspare Amaro, massimo esperto in materia di sicurezza in manifestazioni pubbliche e grandi eventi, consulente tecnico di RCS Media Group per la gestione di eventi sportivi di media e grande scala, come il Giro d’Italia, il Redentore e il Carnevale di Venezia. Tra i progetti realizzati con misure di prevenzione e protezione antincendio: Torre Intesa Sanpaolo di Torino, Palazzo Italia Expo 2015, Fondazione Prada, Nuovi uffici Prysmian e Westfield di Milano, Nuovo Centro Direzionale ENI a San Donato Milanese, Le Albere nell’Area Ex Michelin, MUSE e BUC di Trento. La società ha sede a Torino, Milano, Roma e Catania.