Parabrezza che si animano e mostrano mappe durante la guida. Cartelle cliniche consultabili da “occhiali smart” mentre si opera. Graffiti che prendono vita uscendo dai muri, creature fantastiche che raccontano laghi… “Si può fare!”, direbbe il Gene Wilder di Frankenstein Junior, grazie alla realtà aumentata. Sviluppata nel 1992 da T. P. Caudell, ricercatore dell’azienda aerospaziale Boeing, l’augmented reality (Ar) è una tecnologia immersiva dal sapore fantascientifico, “figlia” della realtà virtuale. Fruibile tramite tablet, smartphone e dispositivi indossabili, arricchisce la percezione dell’ambiente visualizzato sullo schermo, sovrapponendovi testi, animazioni, filmati e modelli 3D generati al computer. Per usufruirne basta inquadrare un oggetto con la fotocamera del dispositivo, per far riconoscere al software appositi marcatori (Ar tag o trackable), che in tempo reale aggiungono alla realtà informazioni, contenuti multimediali e stimoli visivi. Il risultato? Esperienze coinvolgenti, scaturite da innovazioni applicabili in vari settori produttivi, che offrono possibilità che vanno ben oltre quelle offerte dall’app Pokemon go, che tanto clamore ha destato. Un mercato quello delle tecnologie immersive ancora in fase embrionale, che stando alla Goldman&Sachs, la nota agenzia di rating, crescerà dell’80% entro il 2020 e dove saranno investiti 35 miliardi di dollari entro il 2025. E nel quale i principali sviluppatori di hardware (Apple, Google, Microsoft, Facebook, Samsung, Hp) già da tempo stanno scommettendo. Nata come i droni in ambito militare, l’Ar si è affermata nel mondo civile alla vigilia del terzo millennio. Era il 1999 quando Hirokazu Kato, docente dell’Istituto di scienza e tecnolgia Nara, sviluppò “ArToolKit”, libreria di software rilasciata in open source, permettendo a tanti programmatori di dare avvio alle sperimentazioni. Oggi i sistemi operativi di ultima generazione supportano applicazioni come Arkit della Apple e Arcore per Android, con le quali è possibile scansionare l’ambiente circostante e posizionarvi all’interno oggetti in 3D. Il flop dei Google glass, occhiali intelligenti che permettevano di visualizzare sulle lenti email, messaggi e motori di ricerca, ha invece gettato le basi per lo sviluppo degli Hololens, che con l’Ar promettono di rivoluzionare il futuro della nostra vita quotidiana.

Sviluppati da Microsoft, in collaborazione con la Nasa, sono computer olografici, funzionanti senza smartphone o altri device. Per farlo, le lenti costituite da più strati di vetro blu, verde e rosso sono colpite da fotoni, che raggiunta la parte posteriore degli occhi toccano il “light engine” degli occhiali, arricchendo la realtà circostante di ologrammi. In Brasile, gli occhiali di Mountain view sono stati impiegati da due chirurghi ortopedici durante un intervento alla spina dorsale, nell’ospedale di Santa Caterina, consentendo loro di visualizzare in 3D la composizione ossea del paziente nel corso dell’operazione. Un successo, tanto che i medici hanno in programma di avviare un corso per insegnarne l’utilizzo. Nell’era dell’industria 4.0, le Hololens hanno trovato un vasto impiego nelle aziende, nel settore dell’assistenza, delle riparazioni e dell’assemblaggio. Una ricerca condotta dal Capgemini research institute ha evidenziato che su 700 dirigenti di società manifatturiere, automobilistiche e delle utility, il 46% ha confermato che si sarebbe dotato di sistemi di Ar nei successivi tre anni. E chi l’ha già fatto, come la Porsche, dove le Hololens consentono ai professionisti di visualizzare da remoto le stesse informazioni a disposizione dei tecnici di assistenza, ne hanno riconosciuto i benefici per la semplificazione dei flussi di lavoro. Negli spazi showroom ed espositivi, invece, prevalgono le app mobile. Lo scorso aprile, in occasione della tappa romana del Mondiale di Formula E, la Formula 1 delle macchine elettriche, Skylab studio ha presentato una mostra in Ar per esporre i modelli in 3D di tutti i veicoli partecipanti all’E-Prix.

È proprio nell’ambito delle smart city e delle realtà museali che questa tecnologia è particolarmente apprezzata. Fra il 2017 e il 2018 a distinguersi è stata Roma, dove gli eventi per valorizzare i luoghi storici si sono moltiplicati. Per esempio l’esposizione “L’Ara com’era”, dedicata alla storia del mausoleo di Augusto, primo intervento in materia sul patrimonio culturale della Capitale. Utilizzando la fotocamera dei visori Samsung GearVr, il visitatore può ammirare in 3D l’aspetto originario di sculture e bassorilievi dell’Ara Pacis. Con il progetto “Milano aumentata” è stato però il capoluogo lombardo a guadagnarsi la palma dell’innovazione. “Maua” è il primo museo di arte urbana aumentata che coniuga street art, animazioni digitali e fotografia in quartieri marginali. Vincitore del bando per le periferie promosso dal Comune meneghino, è un museo diffuso a cielo aperto, con 50 graffiti che, grazie all’app sviluppata da Bepart, si trasformano in opere d’arte digitali. Un progetto, spiega Chiara Bernasconi, assistant director in digital media al Moma di New York, curatrice della prefazione del catalogo Maua, che «invece di favorire l’isolamento provocato dalle nuove tecnologie ha creato un nuovo linguaggio multimediale, che promuove il dibattito sulle tecnologie emergenti come nuovo livello di esperienza dello spazio urbano». In programma l’apertura di un museo analogo a Torino, dove Bepart ha animato anche il graffito del duo svizzero Nevercrew. Un orso polare sporco di petrolio realizzato sul Teatro Colosseo in collaborazione con la galleria Square 23 .

L’azienda milanese ha anche curato il progetto “Laghi aumentati”, promosso dal Comune di Revine Lago. Un tour interattivo presso il Parco dei laghi. Cinque le installazioni tematiche che arricchiscono il paesaggio di creature leggendarie, visibili grazie alla tecnologia Ar. «Il Parco – ha dichiarato la sindaca Michela Coan – è un luogo centrale nello sviluppo del territorio. E la realtà aumentata consente l’inserimento di una tecnologia originale, senza impatto sull’ambiente, che per noi è la risorsa più importante.

Esempi interessanti di Ar sono infine presenti nel settore della mobilità sostenibile. Come l’app “Departures Swizerland” per iPhone. Dà accesso a tutte le informazioni sui mezzi di trasporti con orari integrati, segnalando persino ritardi e binari. Fornisce, inoltre, informazioni sulle carte nazionali e sui servizi del traffico svizzero. Disponibili oltre 600 itinerari e indicazioni su ristoranti, punti di ristoro, pernottamento, noleggio bici. Per l’utilizzo, niente tastiera. Basta orientare la fotocamera dell’iPhone nella direzione desiderata per attivare i contenuti. Un modello di turismo interattivo, che inaugura un modo diverso di vivere il territorio, tramite una tecnologia dalle grandi potenzialità, applicabile dall’assistenza sanitaria alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico. Ma che non riesce a sciogliere il nodo dell’impatto che la corsa all’acquisto di dispositivi mobili in grado di supportare tecnologie sempre più evolute avrà sulle risorse del Pianeta.

Autore: Loredana Menghi