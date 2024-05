Fusione dei ghiacci artici, parte la slitta eolica che coniuga ricerca e sostenibilità

È iniziata in Groenlandia la spedizione Sos Arctic guidata dall’esploratore Ramón Larramendi, per studiare la calotta di ghiaccio con la slitta Inuit Windsled a trazione eolica. Attraverso punti mai esplorati prima

La calotta glaciale continua a perdere massa da più di 25 anni, causa di cambi radicali e irreversibili della sua struttura. E la neve continua a sciogliersi velocemente e ovunque. Il ritiro dei ghiacci così rapido aumenta la crisi climatica portando con sé danni a scala globale come l’innalzamento del livello del mare, che non coinvolge esclusivamente chi risiede vicino alle coste. Avere un’idea precisa di ciò che accade è funzionale alla comprensione dei processi climatici, motivo per cui studiare la calotta glaciale della Groenlandia è di vitale importanza. In quest’ottica scende in campo Ramón Larramendi, grande avventuriero e noto esploratore polare, nato a Madrid nel 1965. Da oltre venti anni si occupa di sviluppo di metodologie sostenibili per il monitoraggio delle regioni polari e la sua esperienza gli ha fatto percorrere già 40.000 km nei territori artici.

È stato protagonista della spedizione Circumpolare del 1990, durante la quale per tre anni (dal ’90 al ’93) ha percorso 14.000 km dalla Groenlandia all’Alaska, tra kayak e slitte trainate da cani. A soli 25 anni diventa il più giovane esploratore a riuscire nell’impresa. Larramendi è rimesso in gioco il 2 maggio quando è partita la spedizione Sos Arctic-Windsled 2024, di cui è capo-spedizioniere. Si tratta di una traversata della durata di 30 giorni lungo 1.500 chilometri tra i ghiacci interni della Groenlandia, con una complessa attività di raccolta di dati e campioni da analizzare per controllare la condizione della calotta glaciale. La grande novità di quest’anno è lo sfruttamento esclusivo dell’energia eolica. La spedizione avviene nella parte meridionale della Groenlandia (a Qaleraliq), e si spinge fino a oltre 1500 km verso Nord, a Upernavik. Il mezzo innovativo ideato da Larramendi è una slitta lunga 20 metri e larga 3, munita di pannelli solari e un aquilone che può condurre la spedizione per un massimo di 50 km/h. La squadra è composta da otto persone, il carico complessivo è di 3.000 chili: il test serve a determinare la capacità di carico massima per future campagne scientifiche in Antartide, oltre che in Groenlandia.

Grazie all’incontro tra la conoscenza tradizionale inuit e l’innovazione tecnologica si è creato l’“Inuit Windsled“, primo mezzo di spostamento a propulsione eolica. Durante la sua longeva attività Larramendi si è reso conto che l’elemento fondamentale per l’esplorazione artica è la semplicità, di conseguenza erano necessari mezzi semplici e di facile riparazione. È in questo contesto che nasce la slitta a trazione eolica, studiata per coniugare la ricerca scientifica con la salvaguardia ambientale. La raccolta dei dati presi a campione è fatta in collaborazione con enti di ricerca internazionali, tra cui il Climate Change Institute del Maine (Usa) e l’Università autonoma di Madrid e l’istituto di Scienze Polari del Cnr. Tutto il lavoro svolto da Larramendi e il suo team è solo il punto di partenza per decine di altre missioni sia in Artide che in Antartide.

Anche realtà italiane hanno deciso dare il loro supporto per questa spedizione, tra questi: il Gruppo Sella, Sella SGR, Banca Patrimoni Sella & C., il CNR grazie al Programma di Ricerca Artico e l’impegno dell’Istituto di Scienze Polari, Terre Polari, insieme a LCE – Life Cycle Engineering e MAS – Management Around Sports, con la Media Partnership ufficiale di Osservatorio Artico.