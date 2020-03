Almanacco di Novembre 2019 a cura di BARBANERA

Alimento a basso contenuto calorico, la zucca (Cucurbita maxima) fa bene perché ha potere antiossidante in quanto ricca di betacarotene, vitamine A, B ed E. Ma è anche generosa di minerali quali calcio, sodio, potassio, fosforo, rame, magnesio, ferro, selenio, manganese e zinco.

Coltiviamola così “Alla zucca e al melone lascia la loro stagione”. Posizione soleggiata e frequenti annaffiature in estate garantiranno la buona crescita delle zucche. Sul balcone è importante avere vasi o cassette piuttosto capienti. Per le varietà rampicanti prevedere supporti.

La semina Si effettua in luna crescente in semenzaio ad aprile mettendo un seme a 3-4 cm di profondità, disposti di taglio, in ogni singolo vasetto (quelli piccoli di torba). Il trapianto, sempre in fase crescente, si effettua a maggio, mettendo una pianta per ogni singolo vaso. Annaffiare di frequente con clima secco intorno alle piante, evitando

ristagni.

Raccolta e conservazione Da agosto fino a tutto ottobre in luna crescente per il consumo fresco, in calante in caso di preparazione di confetture, composte o altra forma di conservazione. Per conservarla intera, lasciarla sulla pian-

ta il più a lungo possibile, poi riporla in un luogo fresco, arieggiato e riparato dal gelo.

Pollice Bio – Piccoli segreti per la semina

Innanzitutto i semi devono assorbire acqua. Alcune specie con semi molto piccoli si possono

semplicemente spargere sulla superficie e annaffiare. Per distribuire a spaglio quelli molto piccoli meglio unire il seme a una manciata di sabbia o terra per poi spargere il miscuglio. Se infine la stagione non è adatta alla semina nell’orto si effettua in semenzaio. Il

terriccio per la germinazione in cassette o in serra deve essere fine e sciolto in modo da favorire poi il trapianto. Piantare i bulbi a una profondità doppia rispetto alla loro altezza.