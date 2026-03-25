I CONTENUTI SPECIALI DA SCARICARE DEDICATI ALLA COMUNITA’ DI NUOVA ECOLOGIA

Le Olimpiadi Invernali lasciano in eredità impatto ambientale, poca trasparenza e ritardi nella consegna delle opere.

Un’altra ferita per le Alpi

“Fuori dai giochi” racconta tutto questo attraverso lo sguardo dei nostri autori e dei protagonisti presenti nella Nuova Ecologia di febbraio.

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