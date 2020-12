Corri il mondo

Aldobrando è il protagonista dell’ultimo libro di Gipi, che affida i disegni a Luigi Critone. I due raccontano l’avventura di crescere in un Medioevo che spaventa e diverte

Dal mensile di dicembre / In collaborazione con Coconino Press

L’ultimo fumetto di Gipi, con i sensazionali disegni di Luigi Critone, è un’avventura medievale che tiene incollato il lettore dalla prima all’ultima pagina. Un romanzo di formazione che colpisce al cuore. E diverte parecchio. Dopo il successo ottenuto in Francia, dov’è uscito lo scorso gennaio, Coconino porta finalmente in Italia Aldobrando, la storia di un orfano cresciuto in un esilio dorato da uno “strego” e poi spinto con l’inganno ad andare a conoscere il mondo.

Gipi porta nel “suo” Medioevo temi a lui cari: la fatica di diventare adulti e il doversi misurare con le proprie paure. In un ambiente ostile, dove crudeltà e sopraffazione sono la regola, il giovane Aldobrando animato da un senso di giustizia si farà in qualche modo strada fra uccisori e guerrieri, re, principesse e damigelle. “I miei personaggi sono sempre doppi, lacerati da un conflitto interiore. Come accade agli esseri umani, anche il più malvagio può avere un lato di tenerezza – spiega – Il solo e unico alfiere di innocenza è il protagonista, che vince grazie alla sua fragilità, alla sua paura, alla debolezza di cuore e di membra. Un eroe senza i tratti dominanti dell’eroe. Un personaggio che oppone alla forza bruta quella dell’innocenza”. Per la prima volta Gipi si è concentrato soltanto sulla scrittura, affidando la realizzazione della storia nelle mani di Luigi Critone: poco conosciuto in Italia ma amato in Francia, dov’è apprezzato per la sua tecnica e per la capacità di tenere alto il ritmo della narrazione. Proprio il ritmo “cinematografico”, insieme alla bellezza delle tavole e a una galleria di personaggi azzeccatissimi, è uno degli ingredienti che rendono l’opera così riuscita. “Sono onorato di aver potuto partecipare a questo libro – confessa Critone – Un po’ mi manca essere presente in Italia come disegnatore e questa era l’occasione migliore che potessi sognare”.

Scheda: Gipi, Luigi Critone “Aldobrando” Coconino pp. 208, 24 euro

Identikit:

Gianni Pacinotti, in arte Gipi, nasce a Pisa nel ’63. Tutti i suoi libri sono pubblicati da Coconino. Con “Appunti per una storia di guerra” ha vinto come miglior libro al Festival di Angoulême. Nel 2014 “Una storia” è stato il primo fumetto nella selezione del Premio Strega.

Luigi Critone, classe ’71, vive e lavora a Parigi. Ha disegnato i primi due volumi de “La rose et la croix”, lavorato con Alain Ayroles su “7 missionnaires”, adattato il romanzo “Je, François Villon” di Jean Teulé. Ora è al lavoro su “Lo Scorpione”, popolare serie ambientata nella Roma del ’700.