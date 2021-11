Il bilancio di sostenibilità di FRoSTA – Amica della natura

L’importanza di agire responsabilmente e di documentare gli obiettivi raggiunti per incentivare il cambiamento / Leggi il Bilancio di Sostenibilità di FRoSTA

Oggi, quando si parla di produzione industriale e consumo alimentare si fa riferimento al forte impatto che queste hanno sul pianeta. La pandemia ha accelerato i tempi, rendendo la sostenibilità un obiettivo ancora più importante e facendo emergere in tutti noi il valore di due fattori fondamentali per uno stile di vita corretto: l’importanza della salute e l’impatto sociale/ambientale delle nostre azioni.

Ma oltre ad agire responsabilmente è importante documentare il proprio operato, raccontarlo. Il bilancio di sostenibilità è quel documento con il quale un’organizzazione o un’azienda comunica in modo volontario i risultati della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili. FRoSTA, azienda di riferimento nell’ambito dei prodotti surgelati, quanto ad attenzione per le persone e l’ambiente, ha pubblicato il suo bilancio di sostenibilità, in cui racconta il suo impegno e il suo operato in questo ambito per svolgere un’azione informativa per la diffusione della cultura della sostenibilità.

Per l’azienda la sostenibilità è un percorso che inizia nel 2003, con una scelta agli inizi scomoda, quando ha significato dover rompere gli schemi per provare ad adottare innovazioni e un modo nuovo di fare azienda. FRoSTA utilizza solo ingredienti non industriali e di prima qualità, come il latte fresco, le uova fresche allevate all’aperto, fondi di cottura cucinati tradizionalmente, erbe aromatiche o aglio triturati, rigorosamente senza additivi, come coloranti, aromi aggiunti, esaltatori di sapidità. L’etichetta dei prodotti è composta in modo da essere facilmente leggibile e comprensibile dal consumatore, anche con indicazione della carbon footprint, il parametro utilizzato per stimare le emissioni gas serra causate da un prodotto.

Il pescato è sempre certi cato MSC (Marine Stewardship Council) e ASC (Aquaculture Stewardship Council), la qualità per la pesca responsabile e di contrasto alla pesca illegale. La cura messa nel cibo è la stessa che FRoSTA mette in ogni aspetto della sua produzione. Ad esempio, le confezioni Eco-Bag sono un packaging riciclabile nella carta, composto di carta certificata FSC. Questa novità ha permesso non solo di ridurre del 75% la quantità di plastica nelle confezioni ma anche di ridurre l’impronta di CO 2 del 20% rispetto alle vecchie buste di plastica.

Dal 2008 FRoSTA porta avanti una serie di azioni concrete per la riduzione del proprio impatto ambientale, in linea con i principi e i valori dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile stabiliti dall’ONU per il 2030. Un ruolo importante gioca la partnership tra FRoSTA e Legambiente, in iniziative come La carovana dei Ghiacciai e Save The Queen.

Queste informazioni si possono reperire nel report di sostenibilità 2020, un documento pubblico, trasparente, fatto in dialogo con i consumatori, che si può trovare sul sito www.frosta.it