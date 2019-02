Oggi alle 14 appuntamento a Roma, Milano, Torino, Pisa, Genova per #Fridaysforfuture, lo sciopero dei giovani contro i cambiamenti climatici, il #climatestrike. La prima è stata Greta Thunberg. La sedicenne ormai divenuta famosa per il suo discorso sul clima e sull’indifferenza degli adulti alla Cop24: una ragazza che dallo scorso agosto sciopera davanti al Parlamento svedese contro il cambiamento climatico. Ma non è rimasta sola.

Il contagio è stato virale: in tutto il mondo i ragazzi si danno appuntamento per manifestare contro il cambiamento climatico. Si organizzano via Whatsapp, hanno gruppi attivi su Facebook, quando vogliono vedersi in faccia hanno conference call su Skype, anche con i gruppi stranieri. E poi naturalmente Instagram in cui raccontano quello che sta avvenendo, in una sorta di storytelling permanente e globale. Dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia, è un fiorire di iniziative che nascono in modo spontaneo.