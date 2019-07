Denunciare i finanziamenti delle banche all’industria fossile. Questo l’obiettivo della manifestazione di oggi dei Fridays for future Italia davanti alle più importanti sedi bancarie di oltre dieci città italiane. Da Milano a Torino , da Brescia a Sassari, da Pisa a Castellammare del Golfo in provincia di Trapani, i manifestanti erano vestiti e mascherati come nella Casa di carta con maschera anti-gas e tute. La manifestazione è stata fatta in contemporanea con l’uscita della terza stagione della famosa serie. «La nostra casa è in fiamme», dicono in un comunicato inviato agli organi di stampa e citando un discorso di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese ormai diventata un simbolo mondiale della lotta al cambiamento climatici.