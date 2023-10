Fridays for future, gli attivisti tornano in piazza per la #ResistenzaClimatica

Cortei in tutta Italia, contro il governo Meloni e gli investimenti in combustibili fossili. Appuntamento venerdì 6 ottobre in 35 città

A due mesi dall’apertura della Cop28 di Dubai e a pochi giorni dalla pubblicazione dell’Enciclica Laudate Deum di Papa Francesco, prende forma in tutta Italia una nuova mobilitazione nazionale per il clima e la giustizia climatica. Venerdì 6 ottobre i giovani tornano in piazza per lo sciopero organizzato da Fridays for future Italia.

“La prima causa dell’aumento delle temperature, e di conseguenza dei fenomeni climatici estremi, sono i combustibili fossili, su cui l’Italia continua a investire ampiamente”, scrive l’organizzazione sui canali ufficiali.

Cortei in 35 città d’Italia, come atto di “Resistenza climatica”, come si legge sui profili social del movimento. Il riferimento storico è alla Resistenza partigiana, “che ha visto persone da diverse città italiane, con diverse visioni politiche e di diversa estrazione sociale unirsi per rovesciare un regime apparentemente colossale e invincibile. Ad oggi la crisi climatica sembra inarrestabile e questa percezione crea emozioni di frustrazione, sconforto ed #eco-ansia”.

“Non resteremo a guardare mentre il mondo viene condannato a morire”

Le attiviste e gli attivisti scendono in piazza contro le attività del governo Meloni, intonando cori contro il cambiamento climatico e la guerra. “Precarietà, miseria e lutto, pagherete caro, pagherete tutto” si sente echeggiare in Piazza Santa Maria Maggiore, a Roma. Ma anche “Con i nostri soldi pagate i militari” e il sempreverde “Siamo tutti ambientalisti, siamo anticapitalisti”.

“Un governo che, all’indomani della catastrofe, nega ogni correlazione tra fenomeni estremi e crisi climatica è un governo negazionista. E per questo inadeguato a indicare risposte per prevenire i peggiori scenari prospettati dalla scienza climatica” ha dichiarato Giacomo Zattini, portavoce del movimento fondato da Greta Thunberg. Legambiente commenta: “Di fronte alla crisi climatica il Governo sceglie soluzioni non sostenibili come dimostra l’accelerata su fonti fossili e rigassificatori. Serve un cambio di rotta con l’approvazione del piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e una transizione ecologica che punti su rinnovabili, efficienza energetica, sviluppo di reti e accumuli”.

Il 6 ottobre scenderemo in piazza per il clima nelle città d’Italia, saremo una marea e vogliamo che tu ti unisca. La crisi climatica ed ecologica è qui, ora: quest’estate tra tempeste e incendi devastanti ci ha dimostrato la sua forza distruttrice.

> pic.twitter.com/ITgYTkJN9L — Fridays For Future Italia (@fffitalia) September 27, 2023

L’Italia dovrà superare gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione Europea, riducendo le sue emissioni di gas climalteranti dell’80% entro il 2030 e decarbonizzando totalmente il settore elettrico entro il 2035.

Secondo il movimento “è una linea in controtendenza rispetto al Piano Mattei, con il quale il governo vincola il Paese al fossile e lo condanna a eventi estremi sempre più frequenti e intensi”.

“La protesta contro gli investimenti fossili è un atto di resistenza. Non resteremo a guardare mentre il mondo viene condannato a morire. Possiamo vivere senza combustibili fossili, ma non sopravviveremmo un giorno senza le risorse del pianeta. Non possiamo bere il petrolio” dice Alessandro Marconi, attivista di Roma. Fridays For Future Italia “invita tutte le associazioni, i sindacati e i movimenti ad aderire e a partecipare attivamente allo sciopero in ogni città”.

Il corteo di Roma

1 of 16