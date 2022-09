I Fridays presentano la loro agenda climatica

Migliaia di attivisti e attiviste del movimento Fridays for future sono scesi in piazza per contestare ai partiti l’assenza di piani credibili contro il climate change e di idee valide per affrontare il possibile razionamento del gas e il caro bollette

Giovani e giovanissimi, con i visi dipinti di verde e coroncine di fiori tra i capelli. I ragazzi e le ragazze dei Fridays for future sono scesi in piazza il 23 settembre in Italia contro il mondo della politica che non li ascolta. E che ha relegato la questione climatica in un ruolo marginale nella campagna elettorale che ci siamo appena lasciati alle spalle. Lo “sciopero mondiale” di venerdì scorso, che ha portato decine di migliaia di giovani in settanta piazze italiane, si è svolto infatti alla vigilia delle elezioni politiche che hanno visto trionfare il centrodestra e soprattutto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, la più contestata durante i cortei del global strike.

“Volete il nostro voto ma ignorate la nostra voce” è la frase che campeggiava sull’enorme striscione in testa al corteo di Roma. I Fridays for future accusano i partiti di parlare troppo poco dei problemi ambientali e climatici, mentre l’emergenza climatica dovrebbe essere tra i primi punti di ogni programma elettorale che guardi al futuro, e al benessere del pianeta e dei suoi abitanti. Secondo il pensiero degli stessi ecoattivisti, “people, not profit”, persone e non il profitto. Con questa giornata di mobilitazione, i Fridays for future hanno voluto riportare l’attenzione sulla loro agenda, un programma in cinque punti – trasporti e mobilità sostenibili, energia, lavoro, edilizia e povertà energetica, accesso alle risorse idriche – che sottolinea come la giustizia climatica sia strettamente connessa alla giustizia sociale e ai diritti dei lavoratori.

«Durante questa campagna elettorale, così come per lo stanziamento dei fondi del Pnrr, è mancato un dialogo attivo tra l’alto e il basso, cioè la capacità di coinvolgere i cittadini e le comunità territoriali», dice Emanuele Genovese, uno dei giovani militanti dei Fridays for future di Roma. «I punti principali della nostra agenda climatica – continua – sono legati dai temi della partecipazione e dell’accessibilità. Uno degli esempi più importanti è quello della costituzione delle comunità energetiche. Noi chiediamo la creazione di almeno una comunità energetica per comune, nei prossimi sei anni, con una potenza media di 10 Mw. Ma tutto ciò non si può fare senza arricchire la democrazia con nuovi strumenti di partecipazione popolare».

L’orizzonte temporale che occorre tenere a mente quando si parla di politiche energetiche dell’Italia è quello dettato dagli accordi internazionali sul clima. Il piano dell’Ue “Fit for 55” prevede che le emissioni di gas serra siano ridotte entro il 2030 di almeno il 55% rispetto ai valori del 1990, per poi arrivare all’obiettivo finale: le zero emissioni nette di gas di origine antropica, la cosiddetta neutralità climatica, nel 2050.

I Fridays for future hanno un loro piano per la transizione energetica, basato sulla conversione graduale dell’intero settore energetico alle fonti rinnovabili. «Uno dei problemi è che la maggior parte dei partiti puntano all’abbandono delle energie fossili nel 2050, quando sarà troppo tardi. Per noi la decarbonizzazione totale dovrebbe avvenire entro il 2035 – riprende Genovese – Anche se nessuno dice di essere contrario alle rinnovabili, in pochissimi s’impegnano ad utilizzarle per sostituire completamente le energie fossili».

La campagna elettorale appena conclusa ha inoltre visto il ritorno sulla scena pubblica dell’energia nucleare, presentata dai partiti della coalizione di centrodestra e del Terzo polo (Azione, Italia viva) come l’energia “pulita” e “sicura” che ci porterebbe velocemente verso l’indipendenza energetica. Un errore grave, secondo gli attivisti, è stato fatto dalla Commissione europea che a luglio ha inserito il nucleare nella cosiddetta tassonomia verde, ossia nel novero delle energie considerate “sostenibili”, che potranno usufruire più facilmente di agevolazioni e ottenere nuovi investimenti privati.

«Sul nucleare è in atto una battaglia lobbystica. Nel nostro Paese il discorso sul ritorno all’atomo ha avuto più impatto sugli under 40. È come se ci fosse una scarsa comprensione della realtà, uno scollamento tra la percezione pubblica e il parere della comunità scientifica – insiste Genovese – E poi l’utilità di questa forma di energia per la lotta alla crisi climatica è nulla, perché per i suoi tempi lunghissimi di realizzazione non ci aiuterebbe ad agire in questo decennio, quello fondamentale per la lotta al cambiamento climatico. Per noi questa è distrazione di massa».

Al prossimo governo i Fridays for future promettono mesi di nuove mobilitazioni per continuare ad avanzare le loro richieste: «Abbiamo già un nuovo appuntamento. Il 22 ottobre scenderemo in piazza, a Bologna, assieme al collettivo di fabbrica Gkn. In questo inverno di probabili razionamenti dovuti alla guerra in Ucraina, spingeremo le nostre campagne che chiedono di sanare il caro bollette e la possibile carenza di gas con le giuste politiche economiche ed energetiche, quelle della nostra agenda climatica», conclude l’attivista.

