La campanella per più di 8 milioni di studenti è suonata da appena un mese ma non c’è pace per il mondo della scuola. L’11 settembre c’è stato già uno sciopero generale degli insegnanti precari, mentre si è arrivati all’apertura con decine di migliaia di cattedre scoperte. Spaventano poi i dati sull’edilizia scolastica fatiscente e ancora più quelli sulla dispersione scolastica. Basti pensare che il 30,6% degli iscritti, secondo i dati di Tuttoscuola, abbandona prima del diploma. Scenari e numeri di cui si ragiona, non da oggi, in quella che assomiglia, anche fisicamente, a una vera e propria oasi di resistenza, dove si continua a coltivare una visione che guarda al futuro della scuola. Nella casa laboratorio Cenci, ad Amelia (Tr), in Umbria, abbiamo incontrato il suo fondatore Franco Lorenzoni, maestro elementare per 40 anni, autore di molti testi di pedagogia, l’ultimo è I bambini pensano grande per Sellerio editore.

A Cenci prati e boschi circondano la casa-laboratorio, si può salire su una “nave astronomica” per capire la posizione dei pianeti, ci si può rilassare a parlare in un cerchio di panche contornato da piante. Scoprire, grazie a un enorme sole dipinto nel prato, l’eclissi con un binocolo fatto da una canna di bambù. Si può riconoscere lo scorrere del tempo su una meridiana. Tutto in questo luogo ci racconta che “un’altra scuola è possibile” e forse anche necessaria. Cenci infatti resiste come laboratorio a disposizione per bambini, genitori e insegnanti. Un cantiere di idee ma anche di pratica e azione politica, nel senso più profondo del termine. Da qui è nata, in particolare dalla penna del suo fondatore, anche la lettera-appello agli insegnanti contro il razzismo lanciata ad inizio anno scolastico. Al tavolo promotore che si è dato come nome “Saltamuri, educazione sconfinata per l’infanzia, i diritti, l’umanità” hanno già aderito oltre 30 associazioni tra cui anche Legambiente e Libera.

Lo scorso anno si è battuto per l’approvazione dello ius soli, primo insegnante a cominciare lo sciopero della fame. Ora questo appello, di cui si è fatto promotore. Lei è sempre stato in prima linea in difesa dei migranti. Che cosa la muove?

Assistiamo a un generale imbarbarimento del discorso pubblico, in tanti in questi mesi, sia privatamente che pubblicamente, ci siamo chiesti che cosa potevamo fare. Noi insegnanti, in realtà, ci troviamo in una condizione particolare, molto delicata: a scuola già adesso si sperimenta una didattica con una popolazione studentesca che arriva da diverse parti nel mondo. C’è chi lo fa con coscienza e consapevolezza e ne fa oggetto di ricerca. In altre situazioni si reagisce in modo incostituzionale, formando classi-ghetto in cui vengono relegati i figli degli immigrati e i ragazzi con famiglie che hanno meno potere nella scuola, per ragioni economiche o culturali.

Noi insegnanti abbiamo qualcosa da dire alla società poiché le classi sono dei laboratori del futuro. Lavoriamo in una condizione privilegiata, se uno si vuole prendere del tempo e lavora sulla conoscenza reciproca, sul dialogo, sull’approfondimento delle relazioni noi abbiamo la straordinaria opportunità di scoprire le nostre differenze, confrontandoci con la bellezza. Mi piacerebbe pensare che la scuola possa raccontare fuori dalle sue mura ciò che la società non riesce a fare o realizza con molta fatica. Nella mia immaginazione e in alcune realtà la scuola è un centro di elaborazione culturale aperto al territorio di cui il territorio si giova, un luogo che offre l’opportunità di riconnettere i fili sconnessi delle varie stratificazioni sociali.

Qual è l’obiettivo principale di questa nuova iniziativa?

Nell’appello lanciato a settembre ricordiamo che sono 70 anni dalla dichiarazione dei diritti umani: il nostro obiettivo è che più insegnanti possibile dedichino quest’anno scolastico al suo studio. Ritornando a Simone Weil che in piena guerra invitò a “lavorare per gli obblighi nei riguardi dell’essere umano”. Quali sono gli obblighi? Non è possibile nessun diritto se non c’è qualcun altro dall’altra parte che senta l’obbligo di rispettarlo. Lo sforzo comune è quello di costruire, tra il 10 e il 16 dicembre, una settimana di mobilitazione con momenti pubblici e corali capaci di ricordare, rilanciare e festeggiare questo anniversario e il suo significato profondo.

Come immagina la scuola oggi?

La scuola deve essere sempre migliore della società. Altrimenti a cosa serve? E per farlo si deve muovere in modo diacronico, non deve appiattirsi sul presente. In classe noi frequentiamo tanti “morti”: Erodoto, Shakespeare, Omero, Galileo, Keplero, Giordano Bruno, che normalmente non incontreremmo. Questa meraviglia di poter frequentare personaggi, drammi, tragedie, avvenimenti storici, permette di avere uno sguardo più lungo. La cultura è questo: stabilire delle relazioni inusitate, arricchirle, perché la cultura è sempre relazione. Un libro da solo non vale assolutamente nulla, vale nel momento in cui ci sono io che lo leggo. E se io lo leggo insieme a te e ascolto ciò che tu pensi si arricchisce di nuovi significati. L’ho imparato, quando ho cominciato a frequentare il Movimento di cooperazione educativa, nel ’77 , prima di diventare insegnante. A scuola si va perché c’è una comunità, altrimenti potremmo fare tutto da casa, ma la bellezza della scuola è esattamente questa fatica e questo perdere tempo nello “sfregare e limare i nostri cervelli uno contro l’altro” come invitava a fare Montaigne. Il dialogo deve essere il cuore, l’architrave del lavoro educativo, nel dialogo puoi capire dove arrivi e dove un altro non arriva. E questo c’entra con l’Italia e l’Europa che diventeranno società multietniche, plurietniche sempre più.

Da dove bisognerebbe cominciare?

La parola da cui partire è “reciprocità”. La radice etimologica è recus, “andare indietro”, procus “andare avanti”. Dentro c’è la bellezza del dialogo: quando sei nel dialogo prima devi fare un passo indietro, ascoltare e poi fare un passo avanti. Se noi insegnanti riascoltassimo quello che facciamo in classe, scopriremmo quante volte tagliamo il discorso o forzatamente lo orientiamo. Bisogna chiedere chi è il padrone della parola. Montaigne diceva: “La parola è metà di chi la dice, metà di chi l’ascolta”. Dobbiamo dare spazio al silenzio e all’attesa di qualcosa che fatica a uscire, altrimenti non c’è relazione autentica. E questo richiede un grande lavoro su noi stessi.

Mentre tutte le istituzioni crollavano, la scuola ha resistito. Poi negli ultimi anni qualcosa è cambiato. Una crisi di autorevolezza, il controllo ansiogeno dei genitori, fino ad arrivare all’assurdità degli episodi di violenza sugli insegnanti. C’è una crisi della scuola e a che cosa è dovuta?

Innanzitutto bisogna stare attenti perché ci sono le onde mediatiche. Gli episodi di genitori che aggrediscono gli insegnanti o dei ragazzi che bullizzano i professori sono pochi casi su 8 milioni di studenti, però l’enfasi data dalla stampa cambia la nostra percezione. E purtroppo siamo in un’epoca in cui notizie false producono eventi veri. Alla fine la perdita di fiducia nella scuola c’è, ma è legata a qualcosa di più grave e profondo: molti genitori non credono più alla scuola come un luogo di miglioramento, di crescita, di speranza di avanzamento sociale. All’origine della grande crisi europea c’è una visione negativa e una grande paura del futuro, come mai nel passato. Apparteniamo alle prime generazioni, da oltre trent’anni, in cui noi adulti constatiamo che la maggior parte dei nostri figli staranno peggio di noi. Questo non era mai successo: dall’Ottocento, e in particolare dal dopoguerra, c’era l’idea che si crescesse sempre. C’è quindi uno shock culturale, uno sconforto su cui attecchisce la dinamica del “capro espiatorio”. Oggi il cinismo di una certa politica è abilissimo ad additare come responsabile un nemico inerme, come sono gli immigrati. Una falsità costruita ad arte, basti pensare quanto lavoro e quanta ricchezza stanno producendo gli immigrati nel nostro Paese. Di qui il leitmotiv del “laurearsi non serve niente, studiare non serve a niente”: un’altra falsità. È vero che molti laureati fanno un lavoro diverso rispetto a quello per cui hanno studiato, ma non è vero che studiare non serve. La crisi è ancora più grave. Non riguarda solo gli insegnanti ma investe il ruolo del conoscere, del sapere, dell’accrescimento del proprio patrimonio culturale, tragicamente considerato come inutile orpello.

Quali sono state le responsabilità della politica?

Ci sono state delle vere e proprie scuri sull’insegnamento. Ad esempio con Tremonti e il ministro dell’istruzione Gelmini si sono tagliati 8 miliardi alla scuola, quella di base. Ricordo la frase di Tremonti: “Abbiamo un’ottima scuola elementare ma non ce la possiamo permettere”. Davanti alla crisi del 2008, l’Italia è stato l’unico Paese europeo che ha diminuito l’investimento in ricerca ed educazione. Tutti gli altri Paesi hanno pensato: “C’è la crisi: investiamo in cultura, in scienza, in ricerca”. Se sei in crisi la società deve reagire innovando e per innovare c’è bisogno di conoscenza. In Italia hanno perpetrato un delitto contro la cultura, di cui dovremo rendere conto alle future generazioni. Si sono tagliati fondi ai musei, alle biblioteche, alla scuola e all’università. Siamo la settima potenza economica mondiale, e il penultimo Paese in Europa come quantità di laureati. Neanche la sinistra si è distinta per lungimiranza. Scrissi una lettera in cui denunciavo le classi ghetto alla ministra Fedeli. Lei rispose subito, dicendo che le classi ghetto sono incostituzionali e che aveva incaricato Marco Rossi Doria, di fare un rapporto sulla povertà educativa in Italia. Il rapporto è stato pubblicato, è molto interessante e documentato, ma la ministra non ha fatto una circolare in cui dicesse ai dirigenti scolastici che non si potevano fare più le classi-ghetto. La paura ridicola di perdere consenso lo fa perdere comunque a una sinistra che nemmeno osa affermare i principi in cui crede. Questo è l’emblema della sinistra, di come si sia data “la zappa sui piedi”.

Alcuni genitori che hanno perso la fiducia nella scuola magari scelgono l’homeschooling. Che cosa ne pensa?

Capisco che molti genitori non amino la scuola così com’è, ma io personalmente sono contrarissimo all’homeschooling. La ritengo una soluzione regressiva: si rinuncia ad appartenere alla comunità che è quella che è, compresi gli insegnanti, per farsi un proprio hortus conclusus, dentro il quale apparentemente si sceglie di fare quello che ci pare, ma ci si chiude alle contraddizioni del mondo. Ragionando per paradossi naturalmente, ritengo che tra il genitore che picchia l’insegnante e quello che fonda un homeschooling ci sia una curiosa assonanza. Sono due soluzioni opposte ma ambedue estreme, che partono dal pensare che l’insegnante, se non ti piace, debba essere “eliminato”. Nella vita tutti noi precipitiamo in un destino che non abbiamo scelto. Ma in quel luogo in cui ci troviamo a vivere, noi non possiamo interrompere i legami di socialità che si vengono a creare. Non mi sembra che quei bambini dentro le homeschooling, un luogo così protetto e in cui il bisogno di controllo è così potente da parte dei genitori vivano più felicemente, o almeno, non è detto. Dico un’altra cosa che bisogna prendere un po’ con le pinze: a scuola sono per l’opacità contro il mito della trasparenza. Mi ricordo un’insegnante in provincia di Latina che tutto entusiasta raccontò che aveva trovato il modo in cui tutte le volte che metteva un’insufficienza immediatamente questa compariva sul telefonino dei genitori. Questa è una logica pazzesca, l’idea che famiglia e scuola si alleino “contro” il ragazzo. Oggi, ad esempio, è impossibile “fare sega” a scuola mentre questa è sempre stata un’esperienza di costruzione di competenze… Il bisogno di controllo dei genitori è sempre più pressante, anche se paradossalmente spesso si accompagna a disattenzione. Non in tutti, naturalmente.

Che tipo di disattenzione rileva?

Sto scrivendo un altro diario dei miei ultimi cinque anni di scuola, si intitolerà I bambini hanno bisogno di dare più che di ricevere, che è un’utile frase di Winnicott, pediatra e psicoanalista. Inondiamo i bambini di parole e di oggetti mentre si cementa l’alleanza tra adulti pigri e furbizia straordinaria del mercato, come ad esempio quello dei videogiochi. Basta mettere in mano un gioco elettronico al bambino più agitato per calmarlo e renderlo “innocuo”. E neanche si verifica il tipo di contenuti e valori veicolati dai videogiochi: lì dove noi genitori dovremmo assumerci la responsabilità di un controllo non ci siamo e poi pretendiamo che i bambini non cadano, non si facciano male a scuola. C’è in questo atteggiamento una paura del corpo, la sua abolizione, l’eliminazione della natura. E quando dico natura intendo cielo, terra, acqua, il vento. La scuola dovrebbe essere un controcanto rispetto alle tendenze del presente e della società. Se tutti stiamo davanti agli schermi, è chiaro che il bambino capisce che quello è l’oggetto del desiderio. Nella scuola, nei nidi, bisognerebbe manipolare, usare i chiodi, martello, creta, pittura con i colori veri. Purtroppo per adulti pigri va bene che stiano davanti al computer ma a dipingere no, perché poi si sporcano…

Molti genitori lamentano che la diversità, ad esempio la disabilità ma anche quella etnica e culturale, rallenti l’apprendimento dell’intera classe. In che modo può diventare, invece, una risorsa?

Questo è un grande tema per la scuola, la mia compagna Roberta Passoni è madre di un ragazzo con la sindrome di Down: lui è stato il suo maestro, lei è stata la mia maestra. Nel rapporto con la disabilità noi dobbiamo essere disposti a cambiare, se pensiamo solo agli ostacoli da superare con dispositivi compensativi è difficile includere davvero. Quando si riesce a cambiare il contesto tutti se ne giovano. È statisticamente provato: una classe in cui c’è un ragazzo disabile può offrire un’esperienza formativa molto importante, di crescita umana e culturale. La costruzione di un contesto di apprendimento intreccia il livello delle emozioni con quello dei contenuti, sempre: la presenza di un ragazzo portatore di disabilità ci obbliga a cambiare il nostro punto di vista a meno che non lo si emargini, non si faccia finta che lui non c’è, o lo si affidi all’insegnante di sostegno. Ma se si costruisce una classe inclusiva tutti ne gioviamo. Bisogna lavorarci sopra, il nostro è un lavoro di ricerca sempre. E poi chi ci dice che andare veloci migliora l’apprendimento? Qualsiasi diversità mina il terreno sotto i piedi, bisogna ricalibrare tutto. Questo è un grande insegnamento…

Aprendo il sito della casa Laboratorio Cenci ci si imbatte subito in uno scritto di Alexander Langer, maestro dell’incontro e ambientalista.

Alex è stato per me un grande amico, proprio adesso ho riletto il suo Tentativo di decalogo per la convivenza ed è un testo luminoso e lungimirante, pur essendo passati 25 anni. Quando abbiamo fondato Cenci 38 anni fa: l’intento era quello di creare un luogo “dove fare le cose che non si possono fare a scuola”. Sono convinto che la natura sia un’esperienza molto importante nell’educazione. Andare in un bosco di notte, correre, sporcarsi, guardare le stelle, sentire il vento: privare i bambini di questo è un delitto. Forse ancora di più oggi in cui c’è il bisogno di compensare una vita troppo immersa nella virtualità.

Bisogna sforzarsi, anche in città: non ci può essere una scuola al mondo senza un albero da frutta. Di Alex la cosa che mi ha sempre colpito era la sensibilità e l’intelligenza con cui guardava alle relazioni interetniche perché questa era la sua storia, quella del suo territorio, l’Alto Adige-Sud Tirol. Era il maestro dei tanti punti di vista, perché ha sempre provato ad opporsi allo scontro di due etnie, come fece fin da ragazzo con la sua prima rivista Die Brücke-Il ponte. Quando ha scoperto l’ecologia aveva l’esperienza di questa complessità ma anche una grande ironia e autoironia che hanno sempre accompagnato un’eticità e una fermezza straordinarie. Negli appunti personali scrisse: “Passeresti il tuo tempo con le persone a cui rivolgi la tua solidarietà?”. Qui stava la genialità di Alex: nel fare e farsi delle domande scomode. Questa è la differenza tra chi predica e chi prova a costruire frammenti di cose sensate.

Che cosa dobbiamo aspettarci per il futuro della scuola?

Ci sarebbe bisogno di spessore culturale e di una grande visione per occuparsi della scuola. Ma purtroppo la mancanza di visione accompagna da decenni l’intera classe dirigente del nostro Paese. Il vero tema è provare a guardare al futuro o non provarci. Nel nostro Paese siamo stitici rispetto al futuro, osiamo troppo poco, non ci fermiamo a immaginarlo per poi poterlo governare. È impressionante che non ci sia più nessuna parte politica capace di prendere di petto le questioni ambientali. Contribuire a costruire una società multietnica aperta e prendersi cura della terra e dei suoi equilibri sono i nodi educativi e politici che abbiamo di fronte. C’è molta ricerca e lavoro da fare.

Autore: Elisabetta Galgani Giornalista professionista, da sempre si occupa di questioni ambientali, sociali e di genere. Dal 2003 a La Nuova Ecologia, il mensile di Legambiente, di cui è stata anche coordinatrice, oggi scrive per la rivista, segue l’online e non solo. Social media manager, da sempre realizza servizi video (dalle riprese alla post-produzione) per la televisione e per il web. Tra le sue collaborazioni giornalistiche quella con il “Nuovo Paese Sera” e “Left- Avvenimenti” e come autrice testi in Rai. È presidente dell’associazione culturale Marmorata169 che si occupa di “racconto di città”. Contatti: galgani@lanuovaecologia.it