Francia, dal 2022 nuove regole per la pubblicità delle auto

Oltralpe dalla primavera di quest’anno gli spot su tutti i media e i supporti dovranno incoraggiare i cittadini ad adottare stili di mobilità più sostenibili e sani

Il legislatore francese ha stabilito che dalla prossima primavera le pubblicità delle auto dovranno incoraggiare in cittadini ad adottare stili di mobilità più sostenibili e sani. Leggendo le notizie che arrivano d’Oltralpe, sembra un po’ di assistere allo stesso fenomeno registrato in Italia nel 2016 per le sigarette, quando sui pacchetti comparve il primo messaggio “Il fumo nuoce gravemente alla salute”. Oggi invece sembra quasi si ammetta che “l’auto nuoce al pianeta e alla salute”.

Anche in questo caso l’iniziativa sembra avere un preciso intento di garantire al consumatore una chiara avvertenza dai rischi. La nuova legge entrerà in vigore da marzo 2022, secondo una precisa volontà del presidente Macron di ridurre drasticamente l’inquinamento atmosferico nelle città francesi.

La Francia, come gli altri Paesi europei, si sta adoperando per adeguarsi ai nuovi standard di riduzione imposti dal Fit for 55 europeo, entro il 2030. Questo nuovo regolamento, che promette essere solo il primo nella direzione di una nuova comunicazione in materia di automotive, ha subito registrato un positivo commento dal network della Clean Cities Campaign, la campagna europea finalizzata a ottenere città zero-emissions nel prossimo decennio.

Ma in cosa consiste? Le aziende automobilistiche dovranno scegliere necessariamente tre slogan da includere nella loro pubblicità, ovvero: “prendi i mezzi pubblici quotidianamente”, “considera il carpooling” o “per i viaggi brevi, è preferibile camminare o andare in bicicletta”. Interessante notare che la norma riguarderà qualsiasi tipo di promozione, dunque radio, televisione, web, cinema, schermi, tabelloni pubblicitari e carta stampata.

Nella nuova legge è contenuto anche un preciso riferimento all’hashtag ufficiale da utilizzare #SeDéplacerMoinsPolluer, che potremmo tradurre con “muoversi inquinando meno”.

Sono altresì previste sanzioni fino a 50.000 euro/annuncio per le aziende che non includeranno i messaggi stabiliti. Non solo inviti a una mobilità diversa però: gli annunci dovranno infatti includere anche la classe di emissione (CO 2 ) del veicolo, secondo un nuovo sistema di classificazione per informare i consumatori sull’impatto ambientale, già indicato in una legge sull’azione per il clima approvata dai legislatori a luglio.

Ma c’è un’altra interessante novità nella legge francese. La pubblicità per i veicoli più inquinanti, quelli che emettono più di 123 grammi di anidride carbonica/chilometro, inclusi i Suv, sarà completamente bandita dal 2028. Finora le case automobilistiche sembrano pronte a conformarsi. Volkswagen, il terzo venditore di auto in Francia, dopo Stellantis e Renault, si è già dichiarato pronto a rispettare la nuova legislazione mettendosi subito a lavoro con le sue agenzie di comunicazione.

E in Italia? Al momento non sembra esserci stata la medesima riflessione sull’importanza di una comunicazione diversa per il settore dell’automotive. E, invece, nel Paese con il tasso di motorizzazione e di incidenti stradali più alto d’Europa ce ne sarebbe un gran bisogno.