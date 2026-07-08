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Francia inefficiente

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di QualEnergia
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88. Francia inefficiente

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QualEnergia è il bimestrale di Legambiente e Kyoto Club dedicato alle politiche energetiche. Nato agli inizi degli anni Ottanta e rilanciato nel 2003. intende informare. sensibilizzare e approfondire le nuove opportunità sul fronte dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Direttore scientifico Gianni Silvestrini. direttore responsabile Sergio Ferraris.
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IN QUESTO NUMERO - N. 2 aprile - maggio 2026  

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In Italia, ma non solo, le incognite sull'energia atomica sono ancora molte, mentre la politica sembra procedere senza un chiaro disegno industriale.

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