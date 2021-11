Cento anni di impegno, Legambiente Basilicata festeggia il suo socio più anziano

L’ambientalismo non ha età, come dimostrano le candeline spente il 1° Novembre. Antonio Lanorte, Presidente Regionale: “Francesco Bulfaro non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alle attività associative”

di Luciano Castrignano

È Francesco Santino Bulfaro il socio più anziano della Legambiente Basilicata (secondo

iscritto più longevo d’Italia dopo Giulia Nicolosi del Circolo Valtrebbia, in Emilia Romagna); 100 anni lo scorso 1 novembre per uno dei fondatori del Circolo Scuramè di Castronuovo di Sant’Andrea, in provincia di Potenza.

Un esempio di impegno sociale e attenzione al territorio, Bulfaro ha contribuito alla nascita del Circolo locale nel 2015 dimostrando che l’ambientalismo e l’attenzione per la natura e la società non hanno età. “È un onore per la nostra organizzazione regionale avere al proprio interno uno dei soci più longevi del Paese. – dichiara Antonio Lanorte, Presidente Regionale della Legambiente Basilicata – Bulfaro ha contribuito in maniera decisiva alla nascita del nuovo Circolo territoriale, non facendo mai mancare il proprio sostegno alle attività associative. È con grande gioia e riconoscenza che celebriamo questo importante traguardo, augurando al nostro socio più anziano il meglio per il futuro”.

Nel corso di una cerimonia pubblica nella sala del Consiglio comunale, che ha visto la partecipazione anche del Sindaco di Castronuovo Antonio Bulfaro, il Circolo Scuramè, e l’intera comunità hanno donato una pergamena commemorativa al socio fondatore, riconoscendone l’alta sensibilità sui temi ambientali e il notevole impegno profuso nel sociale in questi anni. “Francesco ha rappresentato per il nostro Circolo una fonte preziosa di impegno e ispirazione – ha affermato Carlo Collu, Presidente del Circolo di Castronuovo – permettendo alla Legambiente di legare diverse generazioni ed esperienze, dimostrando quanto sia importante per la nostra associazione mantenere contatti e rapporti con l’intera comunità sociale”. Il filosofo cinese Confucio diceva: “Se pensi in termini di un anno, pianta un seme. Se pensi in termini di dieci anni, pianta un albero. Se pensi in termini di cento anni, insegna alla gente”. Una massima che si lega perfettamente alla storia del Circolo Scuramè e del suo socio Francesco, che ha fatto della tutela dell’ambiente e della condivisione i pilastri della propria azione intergenerazionale.