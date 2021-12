Fotovoltaico sul tetto: molti vantaggi, nessun investimento iniziale

L’accordo tra VB Meccanica e Next Solutions, divisione del gruppo Falck Renewables, ha portato alla realizzazione di un impianto della potenza di 104 kWp. Falck Next, che lo ha progettato, costruito e che lo gestirà per i prossimi 12 anni, si farà carico dell’intero investimento e dei rischi legati al funzionamento ottimale

La possibilità di beneficiare di un impianto fotovoltaico per produrre energia rinnovabile per l’autoconsumo senza incorrere in alcun investimento iniziale: è stato questo il motore che ha spinto VB Meccanica – azienda del bresciano specializzata da oltre vent’anni in parti di ricambio per macchine di pressofusione – a rivolgersi a Next Solutions, la divisione del gruppo Falck Renewables dedicata alle migliori soluzioni per la sostenibilità e il risparmio energetico. L’accordo ha portato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 104 kWp che la società Falck Next ha progettato, costruito e che gestirà per i prossimi 12 anni, facendosi carico dell’intero investimento e dei rischi legati al funzionamento ottimale. L’impianto, realizzato sul tetto dello stabilimento di Pontoglio (BS) ed entrato in funzione nella primavera di quest’anno, ha permesso al cliente ad oggi di ridurre i costi energetici in bolletta dell’85%.

Falck Renewables – Next Solutions si è occupata della gestione delle pratiche autorizzative e dei permessi, delle connessioni elettriche agli impianti esistenti e seguirà la gestione e manutenzione ordinaria, garantendo così una produzione ottimale, oltre che sostenibile ed efficiente. Per tutta la durata contrattuale l’energia prodotta dall’impianto permetterà anche una riduzione delle emissioni di CO2 di oltre 51 t/anno.

“Non potevamo scegliere un momento migliore per questo progetto: i prezzi dell’energia stanno crescendo in maniera allarmante e VB Meccanica, grazie all’impianto fotovoltaico che è in grado di soddisfare il 50% circa del fabbisogno energetico annuale dell’azienda, riusciamo a risparmiare molto per l’energia” commenta Raffaella Belotti, titolare di VB Meccanica “Inoltre, grazie a questa scelta, riduciamo le emissioni nocive nell’ambiente e siamo fieri di dare un contributo, seppur modesto, alla lotta ai cambiamenti climatici”.

“La sostenibilità è per noi un elemento imprescindibile in ogni progetto che realizziamo” spiega Marco Cittadini, Global Head of Falck Renewables – Next Solutions “sono diverse le soluzioni che proponiamo alle aziende che vogliono contribuire alla transizione ecologica e ridurre nello stesso tempo i costi energetici. Certamente questa è tra le più efficaci.” conclude Cittadini.