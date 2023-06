Il tribunale amministrativo si è espresso contro il no con cui la Soprintendenza e il Comune di Pacentro avevano negato a tre nuclei familiari l’autorizzazione paesaggistica necessaria per la realizzazione di tre impianti fotovoltaici

Dopo Firenze anche a L’Aquila le porte del centro storico si iniziano ad aprire all’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici. Lo scorso 2 maggio il Tar del capoluogo abruzzese si è espresso contro il no con cui la Soprintendenza e il Comune di Pacentro avevano negato a tre nuclei familiari l’autorizzazione paesaggistica necessaria per la realizzazione di tre impianti fotovoltaici nelle rispettive unità abitative.

Il Tribunale amministrativo ha spiegato nella sua sentenza che anche nei borghi storici per negare l’autorizzazione a costruire impianti alimentati da rinnovabili servono valide ragioni che tengano conto della tutela del paesaggio e, in via prioritaria, della produzione di energia rinnovabile.

Secondo il Tar il progetto sottoposto alla Soprintendenza e al Comune di Pacentro dalle tre famiglie – l’installazione, al livello delle tegole, di 60 pannelli fotovoltaici non riflettenti, realizzati nello stesso colore delle tegole – “va nella direzione di contemperare l’interesse generale alla tutela del paesaggio con l’interesse, altrettanto generale, allo sviluppo dell’uso di fonti energetiche rinnovabili attraverso l’adozione di specifiche cautele tese a minimizzare l’impatto della installazione dei pannelli solari”.

In base a questa sentenza, la Soprintendenza è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

