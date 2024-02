“Fotogenìa degli ecomostri”, al via il concorso fotografico

Promosso da Legambiente e Osservatorio Paesaggi Italiani, obiettivo del contest è sensibilizzare sul tema del degrado e degli abusi edilizi lungo le coste italiane. C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare

“Fotogenìa degli ecomostri” è il concorso fotografico sul degrado e gli abusi edilizi lungo le coste italiane promosso da Legambiente e l’Osservatorio Paesaggi Italiani. Obiettivo del contest è sensibilizzare su un tema che riguarda vaste aree del nostro Paese per accelerare gli interventi di demolizione.

Le categorie del concorso

Sono due le categorie a cui iscriversi per partecipare al concorso. La prima riguarda la fotografia e si chiama “Sguardi – Ecomostri tra abusivismo, inquinamento e degrado. Potranno concorrere tutti quegli scatti inediti che immortalano manufatti edili, infrastrutture e attrezzature fortemente impattanti, presenti lungo le coste italiane. Si potranno considerare quelli ancora in funzione, quelli abbandonati, i “non finiti”, i ruderi e le macerie, senza limiti temporali. L’obiettivo puntato sul paesaggio costiero dovrà cogliere la fotogenìa degli ecomostri: dovrà denunciare le condizioni di degrado dei tratti costieri immortalati e allo stesso tempo consegnare il paradossale “fascino” dell’abbandono, della fatiscenza e dell’incuria. Negli scatti è ammessa la presenza di persone, purché l’autore abbia il permesso a pubblicarli. Non sono ammessi fotomontaggi, collage o doppie esposizioni. Sono consentiti interventi di postproduzione che non alterino la sostanza dello scatto originale. Ogni concorrente potrà presentare un massimo di 5 foto, con orientamento orizzontale, e di dimensione 20×30 cm.

La seconda categoria si chiama “Fotoritocchi – Cancellare l’ecomostro, risanare il paesaggio e ripristinare lo sguardo”. La sezione è aperta a disegnatori e grafici che vogliano misurarsi con la reinterpretazione di foto di ecomostri, di abusivismo e degrado. Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 5 scatti ai quali potrà far corrispondere altrettanti elaborati in cui sia reinterpretata l’immagine attraverso operazioni di cancellazione degli ecomostri e di ripristino del paesaggio. La richiesta è dunque di presentare immagini attuali e simulare virtualmente il paesaggio post-demolizione, per rendere chiaro il “prima” e il “dopo”. Per questa seconda categoria sono ammesse tutte le tecniche grafiche possibili, il fotoritocco, il collage. Anche per questi elaborati, è obbligatorio consegnare immagini orizzontali di dimensione 20×30 cm.

Giuria e premi

La giuria del concorso è composta da Laura Biffi, giornalista e membro di Legambiente, Daniele Buccarella, fotografo, Paola Misino, rrchitetto e docente presso il Dipartimento di Architettura di Pescara, Stefanos Antoniadis, architetto e Docente presso la Facoltà di Architettura di Lisbona, Sebastiano Venneri, responsabile nazionale turismo di Legambiente

I due vincitori, uno per categoria, riceveranno in premio una bicicletta e una targa di riconoscimento.

Come partecipare: c’è tempo fino al 30 aprile

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotografi, disegnatori e grafici professionisti o dilettanti, senza alcuna restrizione di età e di nazionalità. I concorrenti possono partecipare a uno o a entrambi i canali di concorso, presentando un massimo di 5 scatti inediti e/o 5 lavori di fotoritocco, in b/n o a colori, realizzati con qualunque dispositivo.

I files delle immagini, ciascuna nel formato .jpg oppure .tiff oppure .pdf, con risoluzione di 300dpi e dimensioni 20X30 cm (orientamento orizzontale), dovranno pervenire tramite wetransfer all’indirizzo opcitaliani.concorsi@gmail.com entro il 30 aprile 2024, con in oggetto la dicitura “Cognome-Fotogenìa degli ecomostri”. Insieme ai prodotti, dovrà essere allegata la “Scheda di partecipazione” (compilata in tutte le sue parti).

A questo link è possibile scaricare il bando e la scheda di partecipazione.