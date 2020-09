Dal titolo “Indietro non si torna. Un nuovo umanesimo alla luce della LaudatoSi’’”. L’evento si terrà alla Rocca dei Papi, in Piazza Urbano V, a Montefiascone (VT), il 5 settembre 2020

«Il rapporto tra uomo e natura è deteriorato, perché le nostre abitudini a volte sono dannose per l’ambiente. La pandemia ce l’ha dimostrato. Ma essa ha anche generato un movimento internazionale di pensiero che chiede di non continuare con lo stile di vita di prima, che non è più sostenibile- spiega Alfonso Cauteruccio, presidente GreenAccord Onlus -. La nostra campagna “Indietro non si torna” invita a riflettere, ad essere creativi e innovativi. Come chiede Papa Francesco nell’enciclica “LaudatoSi’”, occorre un “nuovo umanesimo”, ossia una pianificazione del futuro dell’uomo sulla base delle esigenze di rigenerazione della natura e su una maggiore equità sociale che crei benessere utilizzando meno risorse».

Prende spunto da questa consapevolezza il XV Forum dell’informazione cattolica per la custodia del Creato, che non a caso si tiene nel circondario del lago di Bolsena, un territorio con un ecosistema delicato e vulnerabile. La manifestazione è organizzata congiuntamente con la locale associazione Rocca dei Papi per un’ecologia integrale, il cui presidente, mons. Fabio Fabene, ha dichiarato: «L’associazione Rocca dei Papi per un’ecologia integrale è lieta di accogliere i giornalisti che partecipano al Forum indetto in occasione della 15a giornata della Custodia del creato. La bellezza del paesaggio del lago di Bolsena, che si ammira dall’alto del colle Falisco, ci aiuta a comprendere l’attualità e l’urgenza di attuare il messaggio della Laudatosi’, che l’associazione vuole promuovere, accogliendo l’invito di Papa Francesco. Siamo chiamati a rifiutare la cultura dello scarto, l’economia che esclude e crea povertà; siamo chiamati a custodire la casa comune e a riconnettere il rapporto tra l’uomo e la natura, tra l’uomo e la società, per una rinnovata visione del mondo».

La giornata, che si intitola “Indietro non si torna. Un nuovo umanesimo alla luce della Laudatosi’”, si terrà alla Rocca dei Papi di Montefiascone (VT), il 5 settembre 2020, in occasione della XV Giornata nazionale per la custodia del Creato, indetta dalla Conferenza Episcopale Italiana per il primo settembre.

La Giornata viene declinata in una sessione di lavoro mattutina dedicata alla disamina del rapporto tra fede ed ecologia, della relazione tra scienza, tecnologia ed ecologia, dei suggerimenti contenuti nella Laudatosi’ sull’umanesimo integrale. Dopo alcune testimonianze di iniziative imprenditoriali nate proprio su impulso dell’enciclica di Papa Francesco, che quest’anno compie il suo primo lustro, un intervento documenterà il risveglio della natura al tempo della pandemia. La sessione pomeridiana è dedicata al tema dell’ecologia integrale – vera novità dell’enciclica – e alle emergenze ambientali e sociali lette in un’ottica non contrapposta. Seguiranno due interventi sulle tecniche per costruire e riorganizzare le abitazioni e sul tema della mobilità sostenibile nel comparto ferroviario.

In serata si svolgerà la cerimonia di premiazione del Concorso fotografico “L’uomo e il magnifico dono della Natura” e del conferimento del Premio giornalistico “Sentinella del Creato”, presentata dai giornalisti Roberto Amen e Romina Gobbo. Saranno premiati tre giornalisti per la qualità del loro lavoro sui temi ambientali ed alcuni personaggi alla carriera. Tra questi ultimi Simona Roveda, responsabile comunicazione e fondatrice di Lifegate e Fulvio Cerutti, fondatore del portale “La Zampa”, l’ing. Piero Bruni, presidente dell’associazione lago di Bolsena e Claudio Pagliaccia, produttore biologico. La serata e le due sessioni del Forum saranno trasmesse in diretta streaming.

Programma

Sessione Mattutina

Rocca dei Papi, Montefiascone (VT)

Presiede: Maria Leitner, Giornalista e conduttrice Tg2

09.30 Saluti istituzionali

09.45 Indietro non si torna: spunti dalla Laudato si’ – Domenico Gaudioso, Direttivo di Greenaccord

10.15 Fede e cura della casa comune – Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino

10.45 Dibattito

11.15 Scienza, tecnologia e cura della casa comune – Paolo Benanti, Docente presso la Pontificia Università Gregoriana

11.45 Dibattito

12.00 Giornalismo e informazione per un nuovo umanesimo – Mario Morcellini, Commissario AGCOM

12.30 Dibattito

12.45 Testimonianze su esperienze ispirate alla Laudato si’ – Fare Impresa ispirandosi alla Laudato sì / Stefano Arvati, Presidente Renovo Bioeconomy Spa Un portale per sostenere il piccolo venditore / Salvatore Autovino, Amministratore Oraizen.com

13.30 La natura al tempo del lockdown – Davide Demichelis, Documentarista e giornalista

14.00 Chiusura lavori

Sessione Pomeridiana

Piazzale Angelo Frigo

Presiede: Fabio Zavattaro, Giornalista

16.30 L’ecologia integrale e la novità della Laudato si’ – Peter Turkson, Prefetto Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

17.00 Le emergenze ambientali e sociali alla luce della Laudato si’ – Andrea Masullo, Direttore Scientifico di Greenaccord

17.30 Progettare, costruire e ristrutturare alla luce della Laudato si’ – Wittfrida Mitterer, Presidente Fondazione di Bioarchitettura

18.00 Dibattito

18.30 Dopo il Covid: quali responsabilità per la comunicazione in rete – Mario Morcellini, Commissario AGCOM

19.00 Trenitalia per l’ambiente: verso una mobilità sostenibile e green – Ing. Fabrizio Ruggiero, Responsabile Marketing Long Haul

19.30 Dibattito

20.00 Chiusura lavori

21.00 Piazza A. Frigo – Serata di Gala

Conferimento del Premio giornalistico “Sentinelle del Creato” a 3 giornalisti e a personaggi del mondo dell’arte e della cultura e Concorso fotografico “L’uomo e il magnifico dono della Natura”. Conducono i giornalisti Roberto Amen e Romina Gobbo. Anima la Filodrammatica di Sinalunga (Siena).

PARTNERS

Trenitalia, Regione Lazio, Comune di Montefiascone.

PARTNERS TECNICI

GAM srl, Macelleria salumeria Mezzetti, Tigre.

PATROCINI

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Provincia di Viterbo, FNSI, UCSI, FISC, Bioarchitettura Rivista, Accademia Kronos onlus.

MEDIA PARTNERS

Vatican News, Tv2000, Famiglia Cristiana, Avvenire, AgenSIR, Diocesi di Viterbo, Teleambiente, La Nuova Ecologia, Greenreport, GEOsmartcampus, Tusciatimes, Newtuscia.it, Tele Radio Orte, L’agone nuovo.