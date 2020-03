Il Forum Disuguaglianze e Diversità organizza una diretta streaming domani 25 marzo da seguire QUI per parlare del momento di crisi che stiamo vivendo, discutere le possibili misure di protezione sociale e alcune proposte utili alla cittadinanza. Appuntamento a domani, ore 17.30. / Coronavirus, dal Forum Disuguaglianze e Diversità le proposte per affrontare l’emergenza sociale

Il Forum Disuguaglianze e Diversità organizza per domani, 25 marzo, l’evento “Disuguaglianze nell’epoca delle crisi. Un anno di vita e più utili che mai: le nostre 15 proposte” visibile in diretta streaming cliccando qui, o sulla pagina Facebook del Forum dalle 17,30 alle 19,30 (in basso, il Programma dell’incontro). L’iniziativa si concentrerà su tre temi di grande attualità: la tenuta del sistema sanitario in Italia di fronte all’emergenza epidemica, l’attivismo civico in queste ore e le possibili misure di protezione sociale universale perché nessuno resti indietro per colpa dell’emergenza determinata dal Coronavirus. È un momento utile e interessante per mettere a fuoco alcuni aspetti della grande nuova emergenza che tutti stiamo vivendo, all’interno della quale vanno collocate anche le grandi questioni ambientali che l’attraversano.

Per dare più forza alla lettura dell’attuale crisi, il ForumDD ha lanciato una raccolta firme di adesione al documento, presentato la scorsa settimana, con cui si propongono alcune chiavi di lettura per analizzare l’importante decreto del Governo Cura Italia, sulla base delle quali avanzare alcune proposte migliorative. È, in questa fase, molto importante moltiplicare le adesioni al documento, per rendere più forti le proposte di modifica che presenteremo al Parlamento e alle forze politiche, per sottoscriverlo basta cliccare qui.

PROGRAMMA Lontani ma vicini: incontro in streaming

Introduce: Fabrizio Barca, ForumDD

Impreparati davanti alla nuova crisi

Introducono:

Elena Granaglia, Università degli Studi di Roma Tre/ForumDD. La sanità fragile: il mancato investimento nel sistema sanitario nazionale

– Massimo Florio, Università di Milano. L’investimento inadeguato in ricerca

– Maurizio Franzini, Università di Roma la Sapienza/ForumDD. Cooperazione politica internazionale tra Paesi e “de-politicizzazione” delle organizzazioni internazionali

Intervengono:

– Ugo Pagano, Università di Siena. La conoscenza come bene pubblico globale

– Vittorio Agnoletto, Università di Milano. Privatizzazione della sanità in Lombardia:così si è indebolito il sistema

– Maria Grazia Cogliati Dezza, già Coordinatrice Sociosanitaria AsuiTS. La medicina di prossimità: attrezzare i territori a resistere

– Lucio Caracciolo, Limes. Geopolitica ai tempi del virus

Commenta: Pierluigi Stefanini, Fondazione Unipolis

Attivismo civico: cosa si sta facendo?

Raccontano:

– Marco De Ponte, ActionAid/ForumDD. Il ruolo del civismo attivo in epoca di emergenza:

tra partecipazione e nuovi scenari

– Antonio Gaudioso, Cittadinanzattiva/ForumDD. Dare voce e fare rete: il contributo di Cittadinanzattiva

– Andrea Morniroli, Cooperativa Dedalus/ForumDD. I lavoratori sociali: i dimenticati?

– Lella Palladino, Cooperativa EVA onlus/ForumDD. Uno sguardo di genere sui servizi per i più vulnerabili

– Marco Lombardo, Comune di Bologna. L’esperienza del Comune di Bologna

Commenta: Stefania Mancini, Fondazione Charlemagne

Protezione universale dalla crisi a misura delle persone

Introduce:

– Cristiano Gori, Università di Trento. Interventi urgenti e necessari per le persone e i lavoratori più vulnerabili

Reazioni alla proposta:

– Chiara Saraceno, Collegio Carlo Alberto, Torino

– Innocenzo Cipolletta, Assonime

– Maurizio Ferrera, Università di Milano

– Tania Scacchetti, CGIL

– Marta Fana, Ricercatrice in economia

Chiude l’incontro:

Carlo Borgomeo, Fondazione CON IL SUD