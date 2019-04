Lunedì 29 aprile alle 16 a Pescasseroli, in provincia dell’Aquila, nel Centro natura del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si terrà il convegno ‘Tratturi, transumanze e foreste: le infrastrutture verdi e le connessioni culturali tra l’Abruzzo e il Gargano’. Il dibattio è organizzato da Legambiente e dal Parco nell’ambito delle iniziative nazionali del Forum degli Appennini, strumento di discussione e condivisione su una comune visione della dorsale appenninica, messo in campo dall’associazione ambientalista in collaborazione con le aree protette, gli stakeholders e gli amministratori locali.

“Il tema principale del convegno sarà l’approfondimento sulle connessioni e il contributo alla tutela della biodiversità dei Parchi della Majella, d’Abruzzo e del Gargano, – commentano Giuseppe Di Marco, presidente di Legambiente Abruzzo, e Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette dell’associazione – a partire proprio dal ruolo storico svolto dalla transumanza e dai tratturi nonché del contributo fornito dai Parchi per tutelare le foreste e la fauna selvatica degli appennini”.

Per meglio declinare le strategie di conservazione e di sviluppo sostenibile della dorsale appenninica il progetto APE- Appennino Parco d’Europa ha individuato il suo spazio geografico di riferimento, successivamente fatto proprio dalla Convenzione degli Appennini, che comprende territori montani appenninici dotati di omogeneità, dal punto di vista geomorfologico e di diversità, dal punto di vista storico e culturale, a cui si congiungono ambiti territoriali che stabiliscono con l’Appennino differenti sistemi di relazioni. Tra questi vi è, ad esempio, il promontorio del Gargano che nel tempo ha sviluppato forti ‘connessioni’ economiche e culturali con il sistema appenninico.

“Un legame, quello tra l’Abruzzo e il Gargano – aggiungono Di Marco e Nicoletti – sottolineato dai tratturi e dalla comune tradizione e cultura pastorale di cui la transumanza è l’espressione più alta e che compongono una infrastrutture verde che connette aree appenniniche e non, caratterizzata dalla presenza di Foreste popolate da una ricca fauna selvatica, da tratturi percorsi dalle transumanze, o dalle vie storiche segnate dai monasteri e attraversate dai pellegrini”.

Oltre a Di Marco e Nicoletti al convegno parteciperanno Attilio Pistilli per il Comune di Pescasseroli, Nicola Gatta, sindaco di Candela, Antonio Di Santo, presidente della Comunità del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Carrara, presidente del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Claudio D’Emilio, vicepresidente del Parco nazionale della Majella, Claudio Costanzucci Paolino, vicepresidente del Parco nazionale del Gargano. Forniranno inoltre il loro contributo tecnico Simone Angelucci e Luciano Di Martino del Parco nazionale della Majella, Cinzia Sulli del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Carmela Strizzi del Parco nazionale del Gargano, Aurelio Manzi Etnobotanico e storico dell’agricoltura.

