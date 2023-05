L’edizione 2023 degli Stati Generali degli acquisti verdi, organizzati dalla Fondazione Ecosistemi, si terrà a palazzo WeGil. Pnrr, principio DNSH e transizione ecologica i temi al centro della due giorni di confronti

Il 17 e 18 maggio è in programma l’edizione 2023 del Forum CompraVerde Buygreen, gli Stati Generali degli acquisti verdi, organizzato dalla Fondazione Ecosistemi a palazzo WeGil a Roma con il patrocinio e la partecipazione del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Lazio e Roma Capitale, in partnership con Legambiente, Agende 21 Locali Italiane, Confindustria, Ali (Autonomie Locali Italiane), Fairtrade, Confcooperative Lavoro e Servizi.

“Cambia gli acquisti non il clima”

Chiaro e diretto lo slogan scelto per l’edizione di quest’anno: “Cambia gli acquisti non il clima”. Un invito inequivocabile rivolto ai principali attori coinvolti negli acquisti di beni e servizi a passare all’azione, ad attuare la conversione ecologica delle modalità di produzione e di consumo per ridurre la probabilità di gravi cambiamenti climatici.

Forum CompraVerde Buygreen 2023: il programma

I fili conduttori dell’edizione 2023 del Forum Compraverde Buygreen sono il Pnrr, il principio Dnsh (Do No SignificantHarm) e la transizione ecologica giusta.

Il 17 maggio il focus sarà sul ruolo fondamentale che gli appalti pubblici hanno nelle politiche per la decarbonizzazione, l’economia circolare e la tutela della biodiversità. Si parlerà, inoltre,del ruolo del Green Procurement nelle food policy in Italia e in Europa. Al centro della giornata ci sarà anche il punto sui nuovi CAM eventi e la presentazione per la prima volta del Catalogo We Green, una guida di prodotti e servizi per realizzare eventi a ridotto impatto ambientale.

Il 18 maggio l’attenzione sarà sui numeri del Green Public Procurement in Italia con la presentazione del VI° rapporto dell’Osservatorio Appalti Verdi, realizzato da Legambiente e Fondazione Ecosistemi. In giornata inoltre ci sarà il focus su città e clima, con l’analisi dei percorsi che dovranno intraprendere le 9 città italiane (Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma, Torino), impegnate a ridurre le emissioni di gas serra nelle aree urbane per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030.

Scuole sostenibilità e Premio Compraverde 2023

Nel corso del Forum si parlerà anche di scuole sostenibili, inclusive e sane. Durante la due giorni si segnalano in particolare i workshop: come realizzare edifici a basso impatto ambientale nel rispetto dei criteri ambientali minimi e del principio DNSH e come valorizzare il background migratorio negli appalti.

La GPP Academy, punto di riferimento in ambito formativo, sarà attiva in live streaming consessioni formative e informative sulle novità legislative, i progetti e le buone pratiche di sostenibilità.

Il Forum assegnerà il Premio Compraverde 2023 alle migliori esperienze italiane di Green Public Procurement nelle sezioni: Bando Verde, Politica GPP, Mensa Verde, Vendor Rating e Acquisti Sostenibili, Cultura in Verde, Edilizia in Verde e Social Procurement.