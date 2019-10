Il 17 e 18 ottobre torna a Roma il Forum Compraverde Buygreen, la due giorni di Stati Generali degli acquisti verdi. L’evento, giunto quest’anno alla tredicesima edizione e in programma al Wegil in Largo Ascianghi 5, racconta con esperienze, consapevolezza e azioni, una transizione ecologica realmente possibile. In programma incontri e dibattiti tra esperti del settore, operatori pubblici e privati per un confronto aperto su aspetti tecnici, buone pratiche e modelli di sviluppo sostenibile per il cambiamento reale. Istituzioni, imprese, scuole e associazioni per discutere le novità legislative, condividere soluzioni e buone pratiche di transizione ecologica, costruire reti e replicare concretamente modelli di sviluppo giusti per il cambiamento reale.

Sarà inoltre un’occasione per offrire spunti di riflessione alle pubbliche amministrazioni per realizzare meglio gli appalti verdi e alle imprese per capire come partecipare alle gare che adotteranno il Gpp (Green public procurement) e qualificare le proprie catene di fornitura, con prodotti, processi e competenze green.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione ecosistemi in partnership con il ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lazio, Legambiente, Unioncamere, Conai, Agende 21 Locali Italiane, Link Campus University e Banca etica.

Venerdì 18 sarà assegnato il premio Compraverde Buygreen alle migliori istituzioni e imprese green per 8 sezioni: bando verde, politica Gpp, mensa verde, vendor rating e acquisti sostenibili, cultura in verde, edilizia in verde e materiale innovativo, edilizia in verde e materiale locale rinnovabile, social procurement. Sempre il 18 dalle 9.30 alle 11.30 l’Osservatorio Appalti Verdi presenterà i nuovi numeri del Green public procurement. Mentre dalle 11.30 alle 13.30 il focus si focalizzerà sulle aree protette.