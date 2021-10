Forum Compraverde Buygreen a Roma dal 6 all’8 ottobre

Sono ben 69,6 i miliardi stanziati dal Governo Draghi per la “rivoluzione verde e la transizione ecologica”, una delle sei missioni presenti all’interno del PNRR e che l’Italia si è prefissata di completare nei prossimi anni con il sostanzioso aiuto dell’Unione Europea.

Per questo oggi, ad inaugurare la XV edizione del Forum Compraverde Buygreen organizzato dalla Fondazione Ecosistemi e in svolgimento dal 6 all’8 ottobre a Roma, nella location del palazzo WeGil a Trastevere (largo Ascianghi 5), è proprio una conferenza sul tema degli appalti verdi e recovery plan, per una reale transizione ecologica.

Ospiti di questo primo atto del Forum 2021 sono l’assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio Roberta Lombardi, l’eurodeputata e membro della Commissione per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare Simona Bonafè, oltre alla Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli investimenti verdi del Ministro della Transizione Ecologica Laura D’Aprile, la vice presidente per Ambiente, Sostenibilità e Cultura di Confindustria Maria Cristina Piovesana, l’Head of Circular Economy and Innovability di Enel Spa Luca Meini, il presidente di Legambiente Onlus Stefano Ciafani, l’assessora all’Ambiente, al Verde e ai parchi sovracomunali di Brescia e presidente del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane Miriam Cominelli, Andrea Morniroli del Forum Disegualianze e Diversità e il sindaco di Pesaro e Presidente di Autonomie Locali Italiane Matteo Ricci.

Andando nello specifico dei fondi previsti, 5,27 miliardi di euro saranno dedicati all’economia circolare all’agricoltura sostenibile, 23,78 per energie rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, 15,22 per efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, 15,06 per la tutela del territorio e della risorsa idrica: va da sé che il monitoraggio degli appalti è parte fondamentale e imprescindibile in questa fase, al fine di garantire che la ripresa del nostro Paese dopo la crisi pandemica sia davvero all’insegna della sostenibilità, dei diritti e della parità di genere.

“Gli appalti pubblici saranno il cuore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Green Deal: dovranno però rispettare i criteri definiti dal pilastro sociale europeo e i criteri ambientali, per tutelare il clima, le risorse naturali e la biodiversità, le vere emergenze della nostra epoca. La transizione ecologica giusta passa per il rafforzamento di questa capacità istituzionale e per un piano di monitoraggio degli esiti degli appalti che coinvolga anche le parti sociali. Come affrontare questa sfida: sarà questo il tema centrale della XV° edizione del Forum Compraverde”– sottolinea Silvano Falocco, Direttore generale del Forum Compraverde.

Il Forum è organizzato dalla Fondazione Ecosistemi in partnership con il Ministero della Transizione Ecologica, Regione Lazio, Legambiente, Agende 21 Locali Italiane, Unioncamere, Confindustria, ALI, Fairtrade, Confcooperative, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio.