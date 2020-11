2° Forum Agroecologia Circolare: dal campo alla tavola

“Agroecologia circolare dal campo alla tavola: coltivare biodiversità e innovazione per far crescere il Green deal europeo”, è il titolo del secondo Forum dell’agroecologia organizzato da Legambiente. Un appuntamento che coinvolge istituzioni, consorzi, cooperative, associazioni, università, aziende del settore, grandi imprese e giovani start up impegnati in una concreta transizione in ambito agricolo. A partire dalle buone pratiche già attive in Italia. Articolato in blocchi tematici, il Forum approfondirà tutte le sfide del nostro tempo, a partire da quella dei cambiamenti climatici.

L’evento si svolgerà il 12 novembre a Roma presso il centro congressi nazionale Spazio eventi e sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di “Nuova Ecologia” e Legambiente e sui siti: lanuovaecologia.it e agricoltura.legambiente.it.

