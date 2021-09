Al via il primo Forum Acque Piemonte e Val d’Aosta

Un’occasione per presentare la conferenza finale del progetto LIFE VisPO, che ha coinvolto i giovani per un fiume Po più sostenibile. Appuntamento il 24 settembre a Torino

Si terrà venerdì 24 settembre, alle ore 9.30, il primo Forum Acque di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. L’appuntamento è a Torino, presso l’auditorium della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

La prima parte della giornata sarà la conferenza finale del Progetto Life Vispo, cominciato nel gennaio 2018 e giunto alla sua conclusione. Life VisPO – Volunteer Initiative for a Sustainable Po – è il progetto che in oltre 3 anni ha coinvolto 215 volontari tra i 18 e i 30 anni in azioni di pulizia delle sponde del Po e dei suoi affluenti in territorio piemontese e 35 volontari in Ungheria sul Danubio. Un’esperienza di volontariato e apprendimento per giovani under 30 promossa da Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, in partnership con Arpa Piemonte e European Research Institute. Il progetto è finanziato nell’ambito del “LIFE Preparatory Project in Support of European Solidarity Corps” che promuove azioni a priorità ambientale a supporto del Corpo di Solidarietà Europeo (ESC). Oltre alle iniziative di pulizia del Po e dei suoi affluenti, VisPO ha organizzato attività di monitoraggio, sensibilizzazione, promozione, formazione ed educazione ambientale e sportiva.

A seguire un ricco confronto sulle buone pratiche.

Parteciperanno:

Conferenza finale VISPO:

Giorgio Prino – Presidente Legambiente PVDA

Giorgio Zampetti – Direttore Legambiente Onlus

Angelo Robotto – Direttore Generale Arpa Piemonte

Meuccio Berselli – Segretario Generale Autorità di Distretto del Bacino del Po

Sara Leporati – Responsabile Missione Proteggere l’Ambiente Obiettivo Pianeta Fondazione Compagnia di San Paolo

Barbara Azzarà – Consigliera delegata all’Ambiente di Città Metropolitana di Torino

Alice De Marco – Direttrice Legambiente PVDA

Emoke Takacs – Responsabile progetto Life ESC VisPO – ERI Ungheria

Antonietta Fiorenza, Silvia Matteucci – ARPA Piemonte

Maria Sighicelli – Responsabile progetto LIFE Blue Lakes, Enea

Franco Borgogno – Responsabile progetti scientifici-ambientali ERI Italia

Vincenzo Andriani – Responsabile progetto LIFE ESC 360

Guido Boella – Unito – responsabile progetto First LIFE

Alessandro La Rocca, Giovanna Neirotti – Volontari Progetto Life ESC VisPO

Sessione buone pratiche:

Stefania Di Vito – Ufficio Scientifico Legambiente Onlus

Alice De Marco – Direttrice Legambiente PVDA

Paolo Mancin – Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Tutela delle Acque

Giovanni De Bernardi – Presidente EcoMuseo del Lago d’Orta

Daniele Barbone – Acque Novara VCO

Giacomo Ballari – Agrion

Daniele Agosto – Celli Group

Massimo Ramunni – Assocarta