Forum Acqua 2020, idee e soluzioni per un servizio idrico integrato

Mercoledì 28 ottobre dalle 9.30 in diretta online su legambiente.it, lanuovaecologia.it e le pagine Facebook di Legambiente e Nuova Ecologia la II edizione del Forum Acqua. L’evento, organizzato da Legambiente con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Regione Lazio e in collaborazione con Utilitalia, rappresenta un momento atteso per fare il punto con esponenti istituzionali, imprenditori ed voci del mondo ambientalista sul servizio idrico integrato, una priorità per affrontare con decisione la sfida climatica e nell’ottica della redazione del Recovery plan su cui il governo italiano sta lavorando e che nei prossimi mesi dovrà essere presentato alla Commissione europea.

IL PROGRAMMA DEL FORUM

La prima sessione, focalizzata sul sistema idrico integrato come politica di sostenibilità ambientale, inizierà alle 9.40. La seconda sessione avrà inizio alle 10.20, sarà incentrata sulla necessità di investimenti strategici per il settore con un focus sul Sud Italia e sarà moderata. Nella terza sessione, in programma dalle 11.25, si parlerà di innovazione e tecnologia al centro della ripartenza. Mentre dalle 12 ci sarà spazio per un dibattito conclusivo con le proposte per rendere integrato e sostenibile il servizio idrico del nostro Paese.

I NOSTRI APPROFONDIMENTI

Una cura per i fiumi di F. Loiacono

Fiumi d’Italia, rischio in corso di E. Cozzarini

Obiettivo Sarno di Grazia Battiato

Alla sorgente dell’ispirazione di R. Carvelli

Roma, sul Tevere e sull’Aniene le barriere dei rifiuti di L. Menghi

La Falda avvelenata di G. Battiato

Direttiva quadro “Acque”, la situazione in Italia di A. Minutolo