venerdì 27 Marzo 2026
Biodiversità

Foreste modello nel Mediterraneo

Paolo Mori
di Paolo Mori
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foreste italia
“Restoration in the Model Forests” è un progetto che raccoglie oltre quaranta interviste e accompagna lo spettatore in un viaggio tra Italia, Marocco, Francia, Croazia e Grecia

Il 21 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale delle foreste, è stata presentata una nuova serie video che attraversa diversi Paesi del Mediterraneo per raccontare un messaggio tanto semplice quanto essenziale: la gestione forestale sostenibile nasce dalle comunità.

“Restoration in the Model Forests” è una serie in cinque episodi realizzata da Compagnia delle Foreste per la Rete delle Foreste Modello del Mediterraneo. Il progetto raccoglie oltre 40 interviste e accompagna lo spettatore in un viaggio tra Italia, Marocco, Francia, Croazia e Grecia, dando voce a persone e iniziative che operano quotidianamente per ricostruire il legame tra società, territori ed ecosistemi.

Dalle montagne dell’Atlante ai paesaggi della Provenza, dalle foreste planiziali dell’Istria ai contesti locali della Toscana, dell’Abruzzo e della Macedonia occidentale, emerge con chiarezza come, pur nella diversità di condizioni ecologiche e culturali, le aree forestali del Mediterraneo condividano criticità analoghe: frammentazione della proprietà, abbandono delle pratiche tradizionali, pressioni legate ai cambiamenti climatici, difficoltà nel mantenere economie locali vitali e nel garantire una gestione attiva e sostenibile dei territori.

In questo contesto, il ripristino non può essere interpretato come un intervento esclusivamente tecnico o ecologico. È invece un processo complesso che coinvolge dimensioni sociali, economiche e culturali, e che richiede la capacità di costruire relazioni tra soggetti diversi, spesso portatori di interessi differenti ma accomunati dalla necessità di trovare soluzioni condivise.

L’approccio delle Foreste Modello si inserisce precisamente in questa prospettiva. Basato sulla partecipazione volontaria, sul dialogo tra portatori di interessi e sulla responsabilità condivisa, esso promuove forme di governance in cui selvicoltura, agricoltura, turismo, politiche pubbliche e comunità locali convergono in strategie territoriali integrate. Non si tratta soltanto di coordinare azioni, ma di costruire fiducia, facilitare il confronto tra culture e competenze diverse e rendere possibile l’elaborazione di visioni comuni.

Nato in Canada nel 1992, questo approccio si è progressivamente consolidato fino a costituire una rete globale che coinvolge oggi oltre 30 Paesi. I suoi tre principi cardine – partnership, paesaggio e sostenibilità – trovano nel contesto mediterraneo un terreno particolarmente significativo, dove la complessità dei sistemi socio-ecologici rende evidente la necessità di strumenti capaci di integrare conoscenze, esperienze e prospettive.

Dal 2018 la Regione Toscana ha assunto il ruolo di segreteria della Rete delle Foreste Modello del Mediterraneo, sostenendo il coordinamento delle attività e favorendo il rafforzamento delle relazioni tra le diverse esperienze territoriali. Anche grazie al deciso supporto del Canada e della Rete Internazionale delle Foreste Modello, è stato possibile realizzare questa serie video, che rappresenta non solo un prodotto di comunicazione, ma anche un’occasione concreta di scambio e apprendimento.

Attraverso le storie raccolte emerge con forza come la collaborazione possa ancora svolgere un ruolo determinante: costruire ponti tra culture differenti, favorire lo scambio di buone pratiche, immaginare progetti comuni e realizzarli in modo condiviso. In territori segnati da problemi simili, ma anche da identità fortemente radicate, la capacità di lavorare insieme rappresenta una condizione essenziale per rendere efficace qualsiasi azione di rinnovazione e gestione sostenibile.

In un contesto storico in cui sembrano prevalere dinamiche di individualismo e competizione, spesso accompagnate dalla marginalizzazione delle realtà più fragili, le esperienze delle Foreste Modello offrono una prospettiva diversa, fondata sulla cooperazione, sul rispetto reciproco e sulla costruzione di valore condiviso.

La serie “Restoration in the Model Forests” invita quindi non solo a conoscere progetti e territori, ma anche a riflettere sul ruolo delle comunità nella gestione delle risorse forestali e sul potenziale della collaborazione come strumento operativo per affrontare le sfide del presente. Guardare i video rappresenta un’opportunità per entrare in contatto diretto con queste esperienze e per comprendere come, anche in contesti complessi, sia ancora possibile costruire percorsi condivisi di sostenibilità.

La serie completa è disponibile ai seguenti link:

Paolo MoriComitato Scientifico Legambiente, direttore di Sherwood – Foreste ed Alberi Oggi

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Foreste "modello" nel Mediterraneo
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Foreste "modello" nel Mediterraneo
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“Restoration in the Model Forests” è un progetto che raccoglie oltre quaranta interviste e accompagna lo spettatore in un viaggio tra Italia, Marocco, Francia, Croazia e Grecia
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