mercoledì 18 Febbraio 2026
Territorio

Foreste ben gestite hanno un ruolo chiave contro i cambiamenti climatici

Paolo Mori
Paolo Mori
Secondo il Policy brief dell’European Forest Institute acqua e foreste sono troppo spesso governate da settori separati, nonostante l’evidenza scientifica della loro profonda interdipendenza

Il 27 novembre 2025 lo European Forest Institute (EFI) ha pubblicato il suo sedicesimo Policy Brief, dedicato al rapporto tra foreste e acqua, dal titolo Healthy forests drive water resilience (“Foreste sane sono la base per la resilienza idrica”). Il documento, curato da Valentina Marchionni e Simone Borrelli, ribadisce con chiarezza il ruolo strategico delle foreste ben gestite nel contesto dei cambiamenti climatici: regolazione dei cicli idrologici; incremento della ricarica delle falde; attenuazione dei picchi di piena; riduzione dell’erosione e miglioramento della qualità delle acque.

Solo un approccio coordinato e multisettoriale può garantire che le foreste continuino a fornire servizi ecosistemici idrici

In questa prospettiva, le foreste vengono definite come vere e proprie infrastrutture naturali, essenziali per affrontare eventi climatici sempre più estremi e imprevedibili. Il Policy Brief individua cinque messaggi chiave per i decisori pubblici. Tra questi emerge con particolare forza la persistente disconnessione tra gestione forestale e pianificazione delle risorse idriche, che continua a limitare l’efficacia delle politiche di adattamento e mitigazione. Secondo gli autori, l’acqua e le foreste sono ancora troppo spesso governate da settori separati, nonostante l’evidenza scientifica dimostri la loro profonda interdipendenza.

Il messaggio operativo rivolto ai decisori è esplicito: la gestione forestale deve essere integrata nei piani dell’acqua e del territorio, tenendo conto delle specificità locali e promuovendo sinergie tra politiche forestali, agricole e idriche. Solo un approccio coordinato e multisettoriale può garantire che le foreste continuino a fornire servizi ecosistemici idrici fondamentali, dalla scala di bacino fino a quella regionale.

In un contesto europeo segnato da siccità più frequenti, precipitazioni intense e crescente competizione per la risorsa idrica, il Policy Brief EFI richiama l’urgenza di superare la frammentazione delle politiche e di riconoscere la gestione forestale come componente strutturale della resilienza idrica.

