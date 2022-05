Fiumi liberi

Dal mensile – L’editoriale del numero di maggio di Nuova Ecologia a firma del direttore Francesco Loiacono

Argini di cemento, dighe, captazioni, inquinamento. Abbiamo ridotto i fiumi a canali artificiali, senza spazi naturali dove vegetazione e fauna possano vivere spontaneamente. Quelli europei sono poi i più frammentati al mondo, interrotti da uno sbarramento ogni chilometro e mezzo. Adesso, con la crisi climatica che incombe, è doveroso porvi rimedio. Per questo fra gli obiettivi della Strategia per la biodiversità al 2030, l’Unione Europea ha posto la rinaturalizzazione di 25.000 km di corsi d’acqua. In Italia le associazioni ambientaliste chiedono il ripristino di almeno 1.600 km. Si tratta, come abbiamo cercato di mostrare con l’elaborazione grafica in copertina, di rimuovere le barriere per riattivare le funzioni naturali dei fiumi e degli spazi alluvionali, garantendo così un buono stato delle acque, sia superficiali che sotterranee.

Liberare i fiumi con interventi di ingegneria basata sulla natura, spieghiamo nella storia di copertina, aiuterà a far prosperare gli ecosistemi di acqua dolce, faciliterà la migrazione di specie in via di estinzione e ci premierà con i vantaggi legati ai servizi ecosistemici, come la protezione dalle inondazioni, le opportunità ricreative sulle sponde e una maggiore qualità dell’acqua.

Ridare spazio alla natura ci premierà con maggiore sicurezza idrogeologica e altri vantaggi ecosistemici – Francesco Loiacono, direttore di Nuova Ecologia

Liberare i fiumi è un passo necessario per liberarci anche dai veleni che contaminano le nostre vite. Come i Pfas, le sostanze perfluoro-alchiliche persistenti nell’ambiente che in Veneto hanno inquinato una delle falde acquifere più estese d’Europa. Mentre va avanti da quasi un anno il processo per l’inquinamento nelle province di Vicenza, Padova, Verona e Rovigo, i cittadini continuano a invocare una legge “basta Pfas” per vivere un futuro libero dalla chimica.

Bonificare le matrici ambientali dagli inquinanti e ridare spazio ai fiumi sono gesti gentili per chiedere scusa alla Terra. Come invita a fare il gruppo musicale Eugenio in Via di Gioia nel nuovo singolo Ti amo ancora. A Nuova Ecologia, nell’intervista rilasciata a Giulia Assogna, il cantante della band torinese, Eugenio Cesaro, spiega che per riconciliarci con il pianeta, e tornare a una relazione sana, dobbiamo essere disposti a cambiare. Un invito semplice e potente.