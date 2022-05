Nel numero di maggio di Nuova Ecologia “Fiumi liberi”: ridare spazio alla natura su 25.000 km di corsi d’acqua in Europa, lo chiede la Strategia per la biodiversità e lo impone il cambio climatico. E in Italia? Per Legambiente e Wwf, nel nostro Paese serve ripristinare 1.600 km di corsi d’acqua entro il 2030 per riattivare le funzioni naturali dei fiumi e degli spazi alluvionali. E poi: l’inchiesta su fatti e responsabili dell’inquinamento da Pfas in Veneto e un’intervista agli Eugenio in via di Gioia.

Dalle 11,30 la diretta di presentazione sui nostri canali social e sul sito lanuovaecologia.it.

Introduce Francesco Loiacono, direttore di Nuova Ecologia. Partecipano: Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente, Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, Tiziana Francesca Vaccaro, autrice e attrice teatrale, e i giornalisti Fabio Dessì, Giulia Assogna, Rocco Bellantone, Elisa Cozzarini, Rosy Battaglia e Francesco Dradi.

Vignetta live con Gianlorenzo Ingrami