I fiumi alleati dell’oceano

Il Mississipi è un tampone naturale contro il mare acido del Golfo del Messico

I fiumi sono preziosi alleati nella mitigazione dell’acidificazione dell’oceano. Lo rivela un’indagine condotta dai ricercatori statunitensi del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA) nel Golfo del Messico e pubblicata sulla rivista Geophysical Research Letters. L’acidificazione è uno degli effetti collaterali più preoccupanti della massiccia emissione di anidride carbonica. Dall’inizio dell’era industriale, l’oceano ha assorbito circa il 40% della CO 2 emessa in eccesso dagli ambienti terrestri, con pesanti ripercussioni sul pH delle acque. La dissoluzione di più CO 2 comporta infatti la formazione di più acido carbonico. L’oceano ha naturalmente un pH neutro simile a quello del nostro sangue. Una riduzione lieve di pH (e quindi un aumento dell’acidità) genera uno squilibrio chimico che riduce la capacità di molti animali marini di produrre gusci calcarei, che si dissolvono in acqua acida. Per questo sono a rischio sia organismi microscopici come i coccolitofori, tra i più importanti vegetali planctonici, sia le sterminate barriere coralline, insiemi di esseri meravigliosi e vulnerabili da cui dipendono fenomeni naturali fondamentali per la vita e per il nostro benessere socioeconomico. Già di per sé sarebbe un buon motivo per ridurre le emissioni. Ma possiamo fare di più per mitigare l’acidificazione: prenderci maggiore cura dei fiumi, per esempio. I ricercatori del NOOA hanno analizzato il pH marino dal 1981 al 2014, dimostrando che nel Golfo del Messico, a differenza di altre aree, questo parametro aveva subito variazioni minime proprio nella porzione a contatto con il fiume Mississippi. Grazie alla migliore gestione dell’agricoltura e alla riduzione dell’inquinamento urbano infatti, questo corso d’acqua nello stesso arco di tempo è diventato più alcalino (cioè basico). Il grande fiume ha agito così da tampone naturale contro il mare acido.