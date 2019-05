Nel Lazio prosegue l’inquinamento del fiume Sacco, soprattutto a Ceccano in provincia di Frosinone, il cui centro è attraversato dal corso d’acqua. In questo punto è tornata ben visibile la schiuma bianca anche dopo il sequestro di un ex opificio ormai in disuso situato non molto lontano dal fiume e nel cui interno sono accumulate grosse quantità di saponi liquidi, tra detergenti ed ammorbidenti.

In attesa di conoscere dalle analisi disposte dalle Autorità il grado di inquinamento del fiume, Piergiorgio Benvenuti, presidente nazionale del movimento ecologista Ecoitaliasolidale, chiedia che vengano definitivamente stabilite le responsabilità dell’inquinamento con il blocco delle attività illegali.

“Vi è necessità di interventi immediati per salvaguardare la salute dei cittadini, dell’ambiente, oltre alla difesa delle attività agricole, degli allevamenti e della vocazione turistica dell’intera Valle del Sacco”, spiega Benvenuti.

La pessima qualità delle acque fluviali ceccanesi, riferisce il comunicato dell’Associazione ambientalista, era stata già certificata dall’Arpa Lazio, in particolare nel monitoraggio 2015-2017 lo stato ecologico e chimico del tratto cittadino del fiume Sacco risultava ancora negativo. Inoltre nel periodo maggio-agosto del 2017 a Ceccano era stata rilevata un’alta concentrazione di un fitofarmaco simile al pesticida Dicofol, ritirato dal mercato in quanto potenziale agente cancerogeno. E tra Collepardo e Ceccano, conclude la nota del presidente nazionale di Ecoitaliasolidale, è allarmante anche lo “stato di salute” del fiume Cosa, principale affluente del Sacco.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell'informazione ambientale in Italia.