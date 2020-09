Tra i tanti fiumi che in Sicilia versano da tempo in condizioni di degrado e abbandono totale, c’è anche il fiume Alcantara, che scorre al confine tra le province di Catania e Messina. Riceviamo e pubblichiamo l’intervento in merito alla questione di Annamaria Nossing, presidente del Circolo Legambiente Taormina Valle Alcantara.

Il fiume Alcantara che segna il confine fra la provincia di Messina e quella di Catania, sede del Parco fluviale Alcantara, all’altezza dei Comuni di Mojo Alcantara, Castiglione di Sicilia e Francavilla di Sicilia, particolarmente all’altezza del ponte di San Nicola, fatte salve insignificanti risorgenze, è praticamente ridotto ad alcune maleodoranti pozze di acque stagnanti.

L’intero ecosistema fluviale, nel tratto in questione, risulta se non distrutto fortemente compromesso: la moria di pesci è impressionante. Il perdurare dello stato di siccità rappresenta un serio problema, ma da solo non giustifica la totale assenza di acqua. Un cospicuo quantitativo di acqua proveniente dal bacino imbrifero viene captata, convogliata in una condotta e gestita dalla Società Sicilacque per non meglio specificati utilizzi. Fatte salve le esigenze idriche prioritarie per usi idropotabili il resto deve immediatamente essere reimmesso nell’alveo del Fiume Alcantara per ripristinare lo stato di naturalità proprio di un fiume.

È necessario e urgente che le concessioni stipulate negli anni passati, a seguito dei prevedibili cambiamenti climatici in atto, vengano al più presto riviste. Urge un serio monitoraggio della fauna acquatica del fiume ed un piano di interventi che mantenga l’ecosistema fluviale, anche prevedendo campagne di ripopolamento ittico, da parte dell’ente Parco e di tutti gli enti regionali competenti.

Annamaria Nossing

presidente del Circolo Legambiente Taormina Valle Alcantara