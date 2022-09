Firenze sostenibile

Nel nuovo Piano operativo della città meno vincoli per l’installazione di impianti fotovoltaici e cappotti termici oltre le mura del centro storico. Anche per merito di uno sportello energia proposto da Legambiente

La città del futuro sarà green, alimentata da rinnovabili e con edifici ristrutturati all’insegna dell’efficientamento energetico. Vi circoleranno meno auto e più bici e monopattini elettrici, i pannelli fotovoltaici cospargeranno i tetti dei condomini, le persone consumeranno meno e vivranno meglio. Un manifesto della sostenibilità che però, per tradursi in realtà, deve allentare uno dei freni che tengono l’Italia ancorata al passato: quello della burocrazia. Nel nostro Paese è uno degli ostacoli più ostici con cui deve fare i conti la transizione ecologica. Ci sono i vincoli paesaggistici che fanno il paio con una spesso ingiustificata sindrome Nimby, specie di fronte a impianti puliti per il trattamento e riciclo dei rifiuti. O, spostandosi dai regolamenti edilizi e urbanistici a quelli condominiali, a rallentare tutto sono i divieti all’installazione di pannelli solari, che genererebbero per ogni appartamento un risparmio in bolletta fino al 25% l’anno per i prossimi vent’anni.

Cambio di marcia

A Firenze si sta provando a uscire dall’impasse. Un banco di prova non semplice, in una delle città con i tesori artistici e architettonici più rinomati al mondo, dove i vincoli non mancano. Il “salotto buono” del capoluogo, il suo centro storico, è stato inserito dall’Unesco nella lista dei patrimoni mondiali nel 1982. Da qui e in tutta l’area A, che comprende anche il mercato di San Lorenzo fino a piazza dell’Unità e piazza di Santa Maria Novella, impianti fotovoltaici e cappotti termici non hanno speranze di passare. Ma non tutto è “perduto”. Da un paio di anni, su input di Legambiente Firenze, al Comune sono stati riaperti i cantieri dei regolamenti edilizio e urbanistico per sbrogliare, dove possibile, la fitta rete di vincoli che avvolge la città e semplificare le procedure per permettere a cittadini, condomini e imprese di avviare lavori di efficientamento e, dove ci sono i presupposti, costituire delle comunità energetiche.

«Nel 2020 durante il lockdown, su iniziativa di Legambiente Firenze, è stato creato un osservatorio per la sostenibilità per lanciare delle proposte all’amministrazione – dice Lorenzo Cecchi, presidente del circolo locale dell’associazione – Tra le proposte c’era quella di istituire uno sportello energia, che si è rivelato subito molto utile per orientare i cittadini su detrazioni e incentivi introdotti con il super bonus del 110%». L’idea è piaciuta al Comune, che ha adottato lo sportello chiamandolo “Ecobonus e risparmio energetico”, ritagliandogli uno spazio nel complesso delle Murate e aprendolo al pubblico quattro volte a settimana.

Neanche il tempo di aprire che sui volontari di Legambiente Firenze sono piovute centinaia di richieste di chiarimenti sugli sgravi e sugli aggiornamenti normativi, non solo dai residenti ma anche da altre parti della Toscana, persino da Lazio, Veneto e Sicilia. Da marzo a maggio 2022, a prendersi lo spicchio più grande nella torta delle informazioni più gettonate sono stati gli impianti fotovoltaici. Tra le principali criticità riscontrate vanno annotate la scarsa interazione tra le amministrazioni comunali, non solo quella di Firenze, e le soprintendenze, e gli evidenti deficit di know how dei tecnici degli uffici comunali preposti.

Piano B

«Il più grande ostacolo riguardava i vincoli imposti dal regolamento edilizio e in parte da quello urbanistico del Comune», spiega ancora Lorenzo Cecchi. E così, ancora su spinta del circolo legambientino, complice un assessorato all’Ambiente e all’Urbanistica che ha agito in tempi piuttosto rapidi per le lungaggini della burocrazia italiana, a settembre 2021 in Consiglio comunale sono state apportate significative modifiche al regolamento edilizio, che hanno semplificato gli iter per l’installazione di impianti fotovoltaici e cappotti termici nell’area B della città. È la pancia di Firenze, che si estende da piazza Vittorio Veneto a piazza della Libertà.

Cecilia Del Re, assessore all’Urbanistica di Firenze, è la controparte politica che da dentro Palazzo Vecchio si è data da fare per recepire le proposte di Legambiente, avviare gli iter di discussione e approvazione in Consiglio e smussare gli angoli degli uffici interni, in cui spesso il cambiamento è vissuto con ritrosia. «Abbiamo accolto nel nuovo Piano operativo comunale una serie di proposte di Legambiente che consentono di far cadere quei vincoli che frenavano, ad esempio, l’installazione di pannelli fotovoltaici sui lati prospicenti le vie pubbliche o il loro posizionamento a terra, nelle aree agricole e industriali – spiega Del Re – Con la “liberalizzazione” dell’uso di questi strumenti vogliamo incentivare le rinnovabili, fondamentali per far fronte all’aumento dei costi dell’energia. Ci sono tante famiglie e imprese andate in crisi per l’aumento delle bollette. Potersi dotare di un proprio impianto fotovoltaico può alleggerire molte situazioni». È anche così che sta prendendo forma il “Piano del verde” lanciato a inizio 2020 dal Comune per fare del green non un arredo urbano ma un’infrastruttura su cui investire per la trasformazione, contribuendo alla mitigazione degli effetti della crisi climatica e all’abbattimento delle isole di calore che si concentrano nelle aree in cui si addensano povertà e disagio sociale.

Alzare l’asticella

Ma l’asticella dell’efficientamento di Firenze si può alzare ancora di più. All’interno della stessa area A, oltre il centro storico tutelato dall’Unesco, c’è la possibilità di estendere l’impronta rinnovabile. «Si può intervenire anche qui – riprende Lorenzo Cecchi – specie su quei quartieri che non hanno un valore storico e paesaggistico paragonabile a quello del pieno centro storico, come Campo Marte o San Jacopino». Per farlo serve l’approvazione di una variante al regolamento urbanistico, da far confluire nel nuovo Piano operativo. Dal Comune promettono tempi rapidi.

Intanto, il caso Firenze sta contagiando anche altre città in cerca di un equilibro tra il “peso” di patrimoni artistici e architettonici che non vanno intaccati e la necessità di rinverdire il proprio tessuto urbano. «Stiamo facendo da apripista per altre realtà – conclude l’assessore Del Re – C’è voglia di cambiare, a cominciare dai cittadini. La scorsa estate, con l’introduzione dell’ecobonus, abbiamo registrato un’impennata di oltre il 70% di domande per l’installazione di pannelli fotovoltaici sia da famiglie che imprese. Siamo certi che più la tecnologia andrà avanti, più i pannelli saranno realizzati con materiali con un minor impatto visivo che ne garantirà l’inserimento graduale in contesti di pregio». In un Paese che trasuda arte e bellezze da tutte le parti, se accade a Firenze può accadere ovunque. (dal mensile di settembre)