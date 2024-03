FINANZA FOSSILE

Dalle 11.30 Le fonti e le industrie più inquinanti del pianeta raccolgono ancora investimenti per centinaia di miliardi di dollari. Viaggio nelle norme che determinano i movimenti dei capitali. Presentazione della Nuova Ecologia di marzo 2024. Introduce e modera Francesco Loiacono, direttore del mensile. Partecipano: Pietro Cesaro, policy advisor di finanza sostenibile europea per il think tank E3G e i giornalisti Tiziana Guerrisi, Fabio Dessì, Giulia Assogna e Rocco Bellantone. Durante la diretta Gianlorenzo Ingrami realizzerà le sue vignette sui temi trattati