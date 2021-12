Filippine devastate dal tifone Rai, oltre 200 morti

È il più forte registrato nell’arcipelago del Sudest asiatico nel 2021. Più di 300mila gli sfollati. Per Croce Rossa e Mezzaluna Rossa servono subito 20 milioni di euro per non bloccare i soccorsi

Sono oltre 200 le vittime causate dal tifone Rai che dalla scorsa settimana si è abbattuto su vaste aree delle Filippine. Un bilancio, quello del tifone più forte che ha colpito nel 2021 il Paese del Sudest asiatico, destinato a incrementarsi. Nelle regioni meridionali e centrali dell’arcipelago, epicentro del tifone, più di 300mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Interi resort sulle spiagge sono stati ridotti in brandelli, interrotte le comunicazioni e l’arrivo dell’elettricità.

Non si tratta di una calamità naturale nuova per le Filippine, uno dei Paesi al mondo più colpiti da tifoni. Un fenomeno che qui, come in altre parti del pianeta, viene rafforzato in modo graduale ma sempre più evidente, dall’aumento delle emissioni di gas serra. Le temperature più elevate della superficie e della sottosuperficie marina stanno infatti lentamente rimuovendo il cuscinetto naturale che in passato ne attutiva la forza.

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa hanno lanciato un appello affinché si raccolgano in fretta 20 milioni di euro per sostenere i soccorsi urgenti. Vicinanza a quanto sta accadendo al popolo delle Filippine è stata espressa da Papa Francesco nell’Angelus di domenica 19 dicembre: “Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite da un forte tifone che ha distrutto tante abitazioni. Che il Santo Nino porti consolazione e speranza alle famiglie più in difficoltà e a tutti noi ispiri aiuti concreti”.