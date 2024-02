Alla fiera KEY di Rimini Bluetti presenta gli accumulatori solari Serie Premium

Bluetti torna ad essere tra i protagonisti di Key Energy, fiera di riferimento per il settore delle energie rinnovabili ospitata al Rimini Expo Centre dal 28 febbraio al 1° marzo.

L’azienda leader nel settore dell’energia solare e dei dispositivi di energy storage sarà presente al padiglione B7 con lo stand 107, dove sarà possibile scoprire e conoscere meglio le sue soluzioni sempre più innovative, sartorializzate per le tante e diverse necessità e con fasce di prezzo che si adattano a tutte le tasche.

Moltissime le proposte di Bluetti, che rappresentano una vera e propria rivoluzione per la vita off-grid, assicurando affidabilità e sostenibilità. Un altro dettaglio essenziale sono ingombro e peso ridotti al minimo, permettendo così, in molti casi, la trasportabilità con una sola mano tramite comodissime maniglie ergonomiche.

I prodotti in esposizione

In esposizione alla fiera di Rimini, Bluetti porta una selezione dei suoi prodotti sia nella versione classica che in quella Premium, che alle feature delle versioni standard aggiunge una capacità extra per i contesti maggiormente energivori e le esigenze più sfidanti.

Tra le diverse proposte esposte anche prodotti ormai diventati iconici per chi ama l’indipendenza ma non intende rinunciare alla comodità e a portare con sé tutto il necessario.

Come Bluetti AC180P, la power station portatile, ideale anche come backup domestico, che vanta una capacità di 1.440 Wh per un’uscita continua di 1.800 W. Progettata per ambienti interni ed esterni, silenziosissima con i suoi soli 45 dB di inquinamento acustico e dal design compatto per un peso di 16 kg. La batteria LiFePO₄, garantita 5 anni, si può ricaricare fino all’80% in 45 minuti grazie alla modalità ultrarapida da presa di corrente, ma la AC180P può essere alimentata anche dalla presa dell’auto e tramite pannello solare da massimo 500 W, con cui si ottiene una ricarica completa in sole 3 ore: questo la rende di fatto una fonte di alimentazione illimitata per il campeggio, per le attività in natura che richiedono l’utilizzo di diverse attrezzature, per i lunghi viaggi o anche semplicemente per esser certi di non restare mai a corto di energia tra le pareti di casa.

Bluetti AC60P, parte della serie Premium, è una vera e propria centrale elettrica pensata per non porsi più limiti di spazio e tempo: è la prima power station portatile al mondo con grado di protezione IP65, resistente all’acqua e alla polvere e garantita per 6 anni. Ha una capacità espandibile, da 504 Wh fino a 2.116 Wh, e raggiunge il 100% di ricarica in solamente 1 ora in modalità ultrarapida. Perfetta per i veri amanti dell’outdoor, del trekking e degli sport nella natura, vanta un peso ridotto al minimo di soli 9,1 kg. Inoltre, è in grado di fornire una potenza di 1.200 W con i suoi inverter da 600W per alimentare apparecchi ad alto assorbimento come asciugacapelli e macchine del caffè.

Con Bluetti AC200PL, altro prodotto della famiglia Premium, l’esperienza della vanlife sale a un livello decisamente superiore. Con una capacità espandibile dai 2,304 Wh agli 8,448 Wh e un’uscita continua a 2,400 W, questa power station permette di alimentare piccoli elettrodomestici, device e attrezzature di ogni tipo, per trasformare van, camper e roulotte in delle vere e proprie abitazioni lontano da casa. Pensato espressamente per le avventure on the road sulle quattro ruote, AC200PL offre una soluzione all-in che integra il pannello solare, l’inverter e la batteria di espansione e, utilizzato in combo con lo stabilizzatore di tensione D40, garantisce sicurezza e stabilità per un viaggio senza rinunce e con il pieno di energia. In modalità turbo è possibile ricaricarla all’80% della capacità in soltanto 1 ora, mentre per la ricarica completa sarà sufficiente un’ora e mezza da presa di corrente, 2,8 ore da pannello fotovoltaico, 3,2 ore da batteria e 12,5 ore da presa accendisigari. La potenza del pannello solare da 1,200 W assicura la produzione di energia solare anche in condizioni di luce sfavorevoli e la combinazione con diverse batterie di espansione fa di questa power station una vera e propria centrale elettrica portatile che può raggiungere gli 8,448 Wh di potenza. AC200PL è garantita 5 anni, ha 13 outlet per ogni tipo di presa e si può gestire tramite App in tempo reale. Inoltre, nelle situazioni in cui è necessario un carico maggiore, si può attivare la modalità Power Lifting con cui alimentare device fino a 3,600 W.

Tra i prodotti allo stand ci sarà anche Bluetti B80P, batteria di espansione da combinare alla AC60P come Power Bank ma che lavora anche in autonomia come power station da 806 Wh. Dotata di una porta USB-C da 100 W, una porta USB-A da 18 W e una presa per accendisigari da 12 V / 10 A, si può ricaricare sia tramite AC60P che tramite presa dell’auto e pannello solare.

“Siamo entusiasti di tornare alla Key Energy Exhibition con le nostre soluzioni per l’energia solare”, dichiarano da Bluetti. “I visitatori in fiera potranno condividere con noi progetti e desideri che incontreranno la migliore tra le nostre soluzioni per restare sempre con il pieno di energia pulita e rinnovabile.”

Offrire soluzioni affidabili restando al 100% sostenibili è infatti la mission di Bluetti, che negli ultimi anni ha sviluppato tecnologie sempre più performanti per poter permettere ai clienti di alimentare i propri dispositivi, sempre e dovunque, senza però impattare negativamente sulla salute del Pianeta. Che sia per alleggerire le bollette, far fronte a periodi di black out, ridurre la propria impronta ambientale, concedersi la libertà di lavorare mentre si è in viaggio o per avere il massimo della comodità durante le escursioni in totale disconnessione dalla rete elettrica, Bluetti ha sempre la soluzione ideale.