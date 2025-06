Fico, la nuova Collezione profumata L’Erbolario ispirata al più estivo dei frutti

Quando la bella stagione è in arrivo, sboccia subito la voglia di innamorarsi di nuove fragranze. Sempre alla ricerca di nuove suggestioni, L’Erbolario ha trovato la composizione olfattiva ideale per l’estate: fresca e vivace, fruttata e zuccherina, con un sentore verde e legnoso di fondo. Aggettivi che descrivono alla perfezione il gusto e l’aroma del più sensuale tra tutti i frutti: il Fico, protagonista di una linea profumata irresistibile.



La nuova Collezione Fico L’Erbolario è già pronta ad ammaliarti con il suo il Profumo: un vero e proprio trionfo di frutti golosi, che contiene note di Mandarino, Cassis, Fico, Rosa, Legno di Cedro, Acqua di Cocco, disponibile nel formato da 50 ml e nella fiala da borsetta da 10 ml.

La fragranza caratterizza anche i prodotti per il corpo: un BagnoCrema dalla texture lattea e morbida, pensato per una detersione assolutamente delicata grazie alla presenza degli Aminoacidi tensioattivati; una Crema Profumata per il Corpo formulata con estratto e acqua distillata di Fico e olio di Mandorle, per idratare dolcemente la pelle del corpo.

Infine, un freschissimo Profumo per Ambienti spray, che con qualche vaporizzazione avvolge le stanze di casa o dell’ufficio con le sue note profumate.

“Per la collezione estiva 2025 io e il mio team di ricerca e sviluppo cercavamo ispirazione in un ingrediente botanico che si potesse associare alla freschezza, alla sensorialità . La scelta è caduta sul Fico perché non solo è un frutto tipicamente estivo, gustoso, dolcissimo e profumato, ma anche perché dalla sua polpa è possibile ottenere degli attivi cosmetici davvero performanti e apprezzabili dalla pelle: sto parlando dell’estratto e dell’acqua distillata, che produciamo internamente nel nostro Laboratorio di estrazione” – Daniela Villa, fondatrice e direttore tecnico de L’Erbolario

L’Erbolario ha selezionato una varietà italiana e biologica, il Fico bianco del Cilento, una vera eccellenza caratterizzata da una buccia di colore giallo chiaro e da una polpa tipicamente pastosa e dolce. Perché il bello del Fico è che non solo è una squisitezza gastronomica, ma è anche un favoloso ingrediente di bellezza.

Il Laboratorio di estrazione L’Erbolario ha infatti lavorato la polpa per ottenere un estratto ricco di zuccheri e minerali che idratano e addolciscono la pelle del corpo, ma anche di antociani e vitamine dalla pregevole azione antiossidante, che assicurano all’epidermide tanta tonicità. Il residuo di questa lavorazione è stato poi sottoposto a una distillazione in corrente di vapore, per ricavare così un’acqua aromatica dall’azione addolcente e rinfrescante.

Come le altre linee estive de L’Erbolario – Pistacchio, Cedro di Calabria, Cocco – anche Fico presenta un packaging minimal, senza astucci in carta, e coloratissimo (un bellissimo viola acceso). I formati – Profumo da 10 o 50 ml, BagnoCrema e Crema Corpo da 100 ml – rendono i prodotti perfetti compagni di viaggio, pronti per essere infilati in borsa o in valigia.

La novità è già disponibile nei negozi e nello store online www.erbolario.com. Scoprila subito e lasciati avvolgere dal profumo dell’estate!