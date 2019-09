Il 14 e il 15 settembre si terrà il Fiastra Fantasy: un festival, con il patrocinio del comune di Fiastra, nasce dalla volontà di rianimare turisticamente le zone colpite dal sisma trasformandole in un regno fantastico. Nella trilogia fantasy Keemar (ossia Mar-kee) le vicende si ambientano tutte nelle terre maceratesi: l’obiettivo è di creare, a breve, degli itinerari che veicolino turisti seguendo una trama narrativa, riportandoli nelle zone terremotate del territorio marchigiano. Durante la manifestazione ad ingresso gratuito si potrà godere del mercatino medievale, della taverna, gustarsi le danze elfiche o la cucina medievale a cura di Domus in Arte, il tutto mentre incombe la battaglia. Ci saranno anche giochi da tavolo a cura dell’associazione ludica LABS di Macerata, trucca bimbi, artisti e combattimenti con giochi di fuoco, concerti serali, disegnatori, le Erboriste del Giardino delle Farfalle, scultori, alcuni dei quali attivi anche nel gioco della giornata. Si potranno gustare bevande storiche come l’ippocrasso, la birra creata appositamente per l’evento o l’Idromele e il Sidro dell’azienda Le Torri, o cenare in compagnia degli eroi. I bambini potranno partecipare alla caccia all’Orco in un percorso di laboratori creativi in cui i giovani cacciatori dovranno realizzare manufatti magici e insieme ai ranger (le guide del parco) e ai loro uccelli rapaci, dovranno catturare il Malvagio Orco lestofante. Per tutti coloro che vorranno cimentarsi nel tiro con l’arco l’associazione ASD Aspidum Sagittas sarà presente per farvi provare l’arco storico presso il loro accampamento. Inoltre per i bambini dai 6 anni in su si terranno corsi di realizzazione di frecce con il laboratorio L’Arciere del RE.

info: su Facebook Fiastra Fantasy