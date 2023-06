Al via all’Isola d’Elba il Festival del mare

Appuntamento dal 30 giugno al 2 luglio a Marciana Marina per discutere del ruolo del mare nei cambiamenti climatici. Con il patrocinio delle Nazioni Unite, SEIF metterà insieme storia, economia, arte, antropologia, cultura, politica e musica

Parte la quinta edizione di SEIF – Sea Essence International Festival, il primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del mare e della sua essenza, che si svolgerà dal 30 giugno al 2 luglio e avrà come sfondo Marciana Marina, antico borgo marinaro dell’Isola d’Elba che, nel cuore dell’Arcipelago Toscano, rappresenta un punto di osservazione privilegiato del mare e delle sue tematiche.

Organizzata dalla Fondazione Acqua dell’Elba, la manifestazione ha ricevuto l’endorsement del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (2021-2030) e il patrocinio – tra gli altri – del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, della Regione Toscana e di tutti i Comuni dell’Isola d’Elba. Filo conduttore di SEIF 2023 sarà il tema “Transizioni”: le attività della tre giorni si focalizzeranno quindi sulle strade da intraprendere per raggiungere una crescente sostenibilità per l’ecosistema marino, interrogandosi su come ambiente, economia e società possono operare per raggiungere questo obiettivo. “È più che mai urgente evolvere sotto ogni punto di vista – sociale, economico e ambientale – per valorizzare e proteggere l’ecosistema marino e per raggiungere il prima possibile gli obiettivi di sostenibilità fissati dall’Agenda 2030”, spiega Fabio Murzi, Presidente della Fondazione Acqua dell’Elba.

Grazie alla sua anima poliedrica e al suo approccio multidisciplinare, SEIF metterà insieme storia, economia, arte, antropologia, cultura, politica e musica per raccontare la Transizione Ambientale e il ruolo del mare nei cambiamenti climatici (al centro della giornata del 30 giugno), la Transizione Economica e il valore della Blue Economy (1 luglio), la Transizione Sociale, per dare voce a chi il mare lo vive ogni giorno (2 luglio). SEIF 2023 e l’Isola d’Elba saranno quindi palcoscenico per raccontare, presentare e dare spazio a progetti e associazioni che con la Fondazione Acqua dell’Elba condividono la visione di restituire al mare la sua centralità.

Il festival vivrà di 3 anime per raccontare le direttrici lungo cui si muove l’impegno della Fondazione Acqua dell’Elba (Ambiente, Istruzione, Cultura, Sociale e Arte):

• Educativa, con i programmi mattutini e pomeridiani di formazione affidati in particolare a Legambiente – sezione Arcipelago Toscano, alla biologa marina Marta Musso che porterà a SEIF il suo progetto POSSEA per lo studio del plancton, al giornalista Massimo Canino che farà tappa all’Isola d’Elba nel corso del suo tour “Lungo la Toscana e il suo Arcipelago”, partito il 5 giugno con la sua barca a vela Amel Super Maramu: gli ospiti potranno salire a bordo ed interagire con l’equipaggio; • Scientifica, con pre serate dedicate a workshop di approfondimento su tematiche culturali, sociali e politiche legate alla valorizzazione del mare, con ospiti provenienti dal mondo accademico, della ricerca e della società civile; • Divulgativa, con serate di teatro e musica pensate per disseminare una nuova cultura del mare: in particolare, ad animare le serate di SEIF saranno i musicisti della Banda Osiris con lo spettacolo “4 pesci fuor d’acqua”, il concerto spettacolo di Viola Centi “Tarantella – Ritmi popolari” che dà nuova musica all’epico Nostos di Ulisse, lo spettacolo “La Storia del Mare” recitato e diretto da Alessandro Vanoli.

Il festival è inoltre occasione per Acqua dell’Elba di presentare la nuova versione del suo iconico profumatore d’ambiente Mare, “Profumatore D’Artista”. Realizzato dall’artista Cristina Sammarco e ispirato ai colori, ai profumi e ai paesaggi dell’Isola d’Elba, il profumatore racchiude i messaggi di SEIF e il ricavato netto dell’operazione sosterrà i progetti della Fondazione Acqua dell’Elba.

SEIF 2023 ha ottenuto il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Regione Toscana, Guardia Costiera – Capitaneria di Porto, Legambiente, Ispra, Asvis, Marevivo, Federparchi, Symbola, Università IULM, Accademia di Belle Arti di Brera, Comune di Marciana Marina, Comune di Marciana, Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio, Comune di Capoliveri, Comune di Livorno, Pro Loco Marciana Marina, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, VisitElba, Forum Giovanile Isola d’Elba.