Re-Agire, a Bologna il Festival della Partecipazione dal 24 al 26 giugno

Torna la fabbrica di idee per costruire le nuove forme della politica, dell’attivismo e della cittadinanza, oltre gli shock della pandemia e della guerra. Appuntamento alla Biblioteca Sala Borsa e negli spazi della Fondazione per l’innovazione urbana, in Piazza del Nettuno

Si apre venerdì 24 giugno la settima edizione del Festival della Partecipazione, la terza nella città di Bologna, con tre giorni di laboratori, conferenze, dibattiti, momenti aggregativi e artistici. Una fabbrica per rafforzare le varie forme della partecipazione civica e costruirne di nuove. Promosso da ActionAid Italia, Cittadinanzattiva e Legambiente, in collaborazione con Caritas e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna, il Festival è uno spazio inclusivo e aperto che intende contribuire alla trasformazione del Paese attraverso il ruolo attivo dei cittadini e la tutela dei loro diritti.

Le situazioni d’emergenza degli ultimi due anni, in primis la guerra e la pandemia, hanno portato a un restringimento sempre più evidente degli spazi di partecipazione. Allo stesso tempo i drastici cambiamenti in corso impongono l’adozione di un punto di vista globale, collettivo e intersezionale, costruito insieme ai cittadini e alle cittadine: che si guardi alla solidarietà necessaria per sostenere il popolo ucraino migrante, o alla necessità che tutti i Paesi adottino condotte virtuose rispetto al clima, all’ambiente e alla salute per salvare il pianeta, è fondamentale costruire reti dialoganti e di cooperazione.

Come forma di risposta collettivamente fornita, in Italia sono numerose le organizzazioni civiche, le reti mutualistiche, le esperienze di volontariato, i comitati e gruppi anche informali che tutelano i diritti, che si prendono cura dei beni comuni e che rivendicano uno spazio di protagonismo nella definizione dell’agenda pubblica In questo contesto, torna a Bologna – per la terza volta – il Festival della Partecipazione, un luogo di ri-attivazione di quei meccanismi sani che favoriscono la partecipazione civica ai processi democratici e di riaffermazione del ruolo di cittadini e cittadine nella costruzione del futuro. Per la sua settima edizione, il festival – promosso da ActionAid, Cittadinanzattiva e Legambiente, in collaborazione con Caritas e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna – ha scelto come titolo “Re-Agire. Nuove energie per la partecipazione, oltre gli shock della pandemia e della guerra”.

Dal 24 al 26 giugno, la tre giorni verterà intorno a tre temi centrali – Salute Globale, Giustizia Sociale, Giustizia Ambientale e Climatica – per lanciare proposte e linee di azione; attorno a questi temi, numerosi saranno i format, tra laboratori, flash mob, iniziative simboliche o pratiche per “mostrare” la partecipazione in azione e che coinvolgeranno attivisti, associazioni della società civile, giornalisti, accademici e personalità delle istituzioni di profilo nazionale e internazionale.

Il Festival si svolgerà nell’edificio della Biblioteca Sala Borsa e negli spazi della Fondazione per l’innovazione urbana, in Piazza del Nettuno, davanti a Palazzo Re Enzo. Si inizia venerdì 24 giugno, con l’inaugurazione ufficiale del Festival in Sala Tassinari, con la partecipazione dei quattro promotori e delle istituzioni patrocinanti che presenteranno il festival e i tre temi cardine di Giustizia sociale, giustizia ambientale e salute globale.

«Alla drammatica emergenza climatica negli ultimi due anni — ha commentato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente — si sono aggiunte altre crisi devastanti, dal conflitto ucraino alla pandemia, che hanno reso ancora più vulnerabile la nostra società, accentuando i rischi e le diseguaglianze. Il Festival della Partecipazione, in questo contesto, vuole essere proprio un momento di confronto e mobilitazione per lanciare delle proposte e linee di azione per favorire l’attivismo civico e la democrazia partecipativa, anche per accelerare la transizione ecologica».

Informazioni e programma disponibili qui