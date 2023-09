Arriva a Roma il Festival della Nonviolenza, per ascoltare, capire e divertirsi

In occasione della Giornata Internazionale della Nonviolenza, che si festeggia ogni anno il 2 ottobre, l’appuntamento è al Giardino Verano domenica 1° ottobre, dalle 16.30 alle 23. Ingresso gratuito

Dibattiti, laboratori, spettacoli teatrali e musicali, sfilate, stand di libri e vendita di prodotti artigianali. Domenica 1°ottobre, a Roma, prenderà vita il Festival della nonviolenza, a ingresso gratuito, con un’enfasi speciale sui principi della multiculturalità e dell’inclusività. Sarà un’occasione unica per esplorare e approfondire la tematica attraverso una serie di attività coinvolgenti organizzate dalle realtà aderenti. Un momento di particolare risonanza sarà il lancio delle attività del comitato promotore per la Terza Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza.

La marcia, infatti, prenderà il via il 2 ottobre 2024 dalla Costa Rica, per poi fare tappa in Italia a novembre e finire il suo percorso il 5 gennaio 2025 in Costa Rica dopo aver percorso l’intero pianeta.

Il programma

16:30 – 18:30 Seminario di giornalismo nonviolento a cura di Pressenza

16:30 – 17:00 Intervento “il carcere di La Tumba” di Luisa Ceccarelli

17:00 – 18:30 Laboratorio sulla Pratica della Regola d’Oro: “Quando tratti gli altri come vuoi essere trattato ti liberi.” di Federica Fratini de La comunità per lo sviluppo Umano

18:30 – 19:00 Intervento “Un ponte tra Capo Verde e Italia” di Associazione Ponte Internazionale e Associazione Insieme per Rute

18:30 – 19:00 Intervento “Exist is to Resist: testimonianza sulla resistenza nonviolenta nella Palestina occupata” di Cecilia De Luca di Assopace Palestina

19:00 – 19:15 Sfilata “Insieme fashion Ethiopia” di Hanna Bekele

19:15 – 20:00 Laboratorio di danza relazionale-creativa: “La pedagogia del confine e l’arte della relazione” di Fernando Battista di corpi sensibili

20:00 – 21:00 Interventi dal palco delle associazioni partecipanti

21:00 – 21:15 Balli tradizionali capoverdiani di Associazione Ponte Internazionale

21:15 – 22:15 Storytelling: “Testardi senza gloria” di Andrea Galasso e Accentrica

Laboratorio: “Ethio caffè cerimonia” di Kalkidan Renato tutto il giorno presso lo stand di Associazione Ethio-Italy Insieme per il Futuro

I protagonisti

Energia per i diritti umani Aps promuove l’evento culturale, gratuito e aperto a tutte e tutti. Saranno presenti diverse associazioni e protagonisti del mondo della multiculturalità, pace e nonviolenza: Agenzia stampa Pressenza, Associazione Multimage, Assopace Palestina, La Comunità per lo Sviluppo Umano, Amnesty international, Lorusso Editore, Associazione Ponte Internazionale, Associazione Insieme per Rute, Accentrica, Libreria Antigone, Associazione di danza creativa Corpi Sensibili, Luisa Ceccarelli, Compagnia teatrale Il Cantastorie, Scout Resistenti e Associazione Ethio-Italy Insieme per il Futuro.