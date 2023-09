Festival dell’Ospitalità: appuntamento a Nicotera dal 29 settembre all’1 ottobre

Tutto pronto per l’ottava edizione dell’evento organizzato dall’Associazione Progetti Ospitali in provincia di Vibo Valentia. Claim di quest’anno “Destini in azione”

Il 29 e 30 settembre e il primo ottobre torna il Festival dell’Ospitalità, un appuntamento nazionale che si rinnova da otto anni, a Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Il tema di questa ottava edizione, che partirà con una speciale anteprima il 28 settembre, mette al centro la biodiversità, declinata nelle sue molteplici dimensioni: ambientale, economica e sociale e affida al claim “Destini in azione” il filo conduttore che sarà oggetto e soggetto di dibattito per i suoi 27 relatori-formatori-ospiti, provenienti da varie parti d’Italia.

È principalmente il concetto di “economia di comunità” che il Festival dell’Ospitalità rimette in gioco: nella sua tre giorni, infatti, tutto quello che caratterizza e identifica il territorio ritrova spazio in un dialogo circolare, nel quale imprenditori e esperti di settore, attivatori di idee, studiosi, innovatori e comunicatori entrano in relazione con la vera vocazione del luogo.

“Destini in azione” spiega Francesco Biacca, tra i fondatori del festival e front man dell’Associazione Progetti Ospitali che organizza il festival, “è per noi il racconto di come le comunità possano essere il cuore dal quale parte il cambiamento. Un cambiamento che vede la valorizzazione della biodiversità, di cui la Calabria è ricca e l’impegno verso la sostenibilità come strada maestra da seguire. Se vogliamo un futuro sostenibile dobbiamo contribuire a quel percorso di consapevolezza che tutte le comunità dovrebbero intraprendere. Comunità di destino, appunto, che conoscano e osino orientare le politiche del proprio territorio nella direzione di un cambiamento agito in prima persona”.

Durante il Festival dell’ Ospitalità, che quest’anno mette al centro il turismo, si parlerà di Radici in Viaggio, progetto vincitore del bando Pnrr sul Turismo delle Radici in Calabria, di occupazione e di “restanza” con l’antropologo Vito Teti e Stefano Consiglio, presidente di Fondazione Con il Sud. Non mancheranno i momenti di convivialità e le visite guidate nelle aziende del territorio accompagnate dalle degustazioni. La tre giorni si concluderà con il tradizionale pranzo della domenica, una festa di piazza che siede i partecipanti al Festival alla stessa tavola, imbandita con le pietanze tipiche locali preparate per tutti dalle famiglie di Nicotera.