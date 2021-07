FestambienteSud parte dall’economia circolare, l’agroecologia e la musica di Daniele Sepe

Al via della XVII edizione del festival nazionale di Legambiente per il Sud l’ecoforum e un incontro sull’economia circolare. In serata il concerto di Daniele Sepe . Il video racconto della prima giornata di FestambienteSud 2021

È partita la XVII edizione di FestambienteSud, il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia. Si è partiti, sul tema della Next Green Generation, con l’EcoForum sull’economia circolare. A Monte Sant’Angelo (Fg) sono stati premiati infatti i Comuni che nel rapporto #ComuniRicicloni di Legambiente hanno ottenuto risultati particolarmente positivi nella raccolta differenziata dei rifiuti. Ai Comuni di Volturino e Avetrana è stato assegnato il premio #ComuniRifiutiFree nazionale per aver raggiunto una percentuale alta di raccolta differenziata, ma soprattutto per aver ridotto sotto i 75kg/abtitante/anno la produzione del secco residuo. Ai Comuni di Cisternino, Trani, Deliceto, San Giovanni Rotondo, Surbo, Laterza, Altamura, Leverano, San Pancrazio Salentino e Galatina è andato il riconoscimento “come esperienza virtuosa nel campo della raccolta differenziata”. L’iniziativa è in partnership con Montello ed Eurosintex.

Anche l’agroecologia protagonista a FestambienteSud, con i principi ecologici applicati all’agricoltura come chiave di svolta dell’agricoltura del futuro in Puglia. Se n’è parlato in largo Tomba di Rotari con il professore di agroecologia presso l’Unifg Massimo Monteleone, l’innovatore sociale Roberto Covolo di X-Farm, il responsabile di Slow Food Gargano Pio di Giorgio, il produttore della prima birra artigianale di grano duro del mondo Michele Solimando, il panificatore d’eccellenza Pascal Barbato.

Le note di Daniele Sepe hanno chiuso la prima giornata di FestambienteSud con un concerto del musicista napoletano.

Info Festambientesud.it