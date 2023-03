Sarà un’edizione dedicata all’acqua e alla crisi idrica. Il titolo scelto per il festival di Legambiente è “Arsura. Vincere la sete del pianeta”. Il programma delle tappe

L’acqua è il tema della XIX edizione di FestambienteSud, in programma sul Gargano dal 13 luglio al 5 agosto 2023. Il titolo scelto per la nuova edizione del festival di Legambiente diretto da Chiara Civello è “Arsura. Vincere la sete del pianeta”.

Una scelta doverosa alla luce del Po in secca, come la maggior parte dei fiumi europei, del livello dei laghi sotto i minimi storici, delle riserve allo stremo già in primavera, della sparizione delle risaie, della sete dell’agricoltura. I cambiamenti climatici, l’aumento indiscriminato dei consumi, la distruzione degli ecosistemi naturali, il ritardo nell’applicazione di regole per l’utilizzo razionale della risorsa idrica hanno creato, infatti, una situazione drammatica che non coinvolge più solo i paesi della fascia tropicale e sub tropicale, ma investe l’intero pianeta. A FestambienteSud si proverà a guardare oltre questa crisi analizzando le strategie per uscirne.

FestambienteSud 2023: le tappe

Dal 13 luglio al 5 agosto in programma forum dedicati all’acqua, musica, cammini e agrifood, facendo tappa in diverse località: il 13 luglio a Rignano Garganico, il 14 luglio a San Marco in Lamis, il 15 luglio a San Giovanni Rotondo, dal 20 al 22 luglio a Monte Sant’Angelo, dal 27 al 29 luglio a Mattinata, per chiudere a Vieste con la tappa finale dal 31 luglio fino al 5 agosto.