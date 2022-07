FestambienteSud, gli eventi in programma dal 21 al 24 luglio a Monte Sant’Angelo

Dibattiti sulla transizione energetica, la forza dell’attivismo, il Gargano sacro e il trekking urbano. Tanti appuntamenti da non perdere, intervallati dai concerti serali all’aperto

Dopo la prima tappa che dal 15 al 17 luglio ha toccato Rignano Garganico, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, continua la XVIII edizione di FestambienteSud.

Dal 21 al 24 luglio 2022 il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia, torna per quattro giorni nella sua sede storica, Monte Sant’Angelo, che accoglierà ospiti importanti, forum, incontri e cammini.

“Il futuro delle Rinnovabili” è il titolo del forum – in programma giovedì 21 luglio alle ore 10.00 nella Sala conferenze della Biblioteca comunale della città dei due siti UNESCO – nato dalla collaborazione tra Legambiente e Confindustria Foggia nell’ambito del protocollo d’intesa siglato di recente, che stabilisce un tavolo tra il mondo delle imprese e la sensibilità ambientalista al fine di cogliere appieno le opportunità della transizione ecologica.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30 sempre nella sala conferenze della Biblioteca comunale, ci sarà un altro appuntamento importante: la tavola rotonda aperta sul tema “Le prospettive dell’agrivoltaico”. Eugenio Pazienza coordinerà i lavori, durante cui si esploreranno le opportunità del moderno agrivoltaico che non consuma suolo e integra le produzioni alimentari con quelle energetiche.

A Monte Sant’Angelo venerdì 22 luglio alle ore 19.00 appuntamento con “Tessere Daune”, intrecci di donne e storie rurali, la prima rete pugliese composta da 11 donne imprenditrici che hanno scelto di “abitare la cooperazione”.

Sabato 23 luglio ci sarà Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD dal 2009 e dell’impresa sociale Con i Bambini dal 2016, a colloquio con la portavoce nazionale del Forum del Terzo Settore Vanessa Pallucchi.

Domenica 24 luglio la presentazione di “Parole al Futuro. Declinazione al femminile. Donnecheammiro: la community delle donne che seminano speranza per un futuro più equo”. Interverranno Pasqua Attanasio, presidente GAL Daunia Rurale; Franco Furore, avvocato; Marika Maggi, titolare di “Cantina La Marchesa” e membro dell’Associazione “Donne del Vino”; Patrizia Lusi, membro CDA InnovaPuglia; Vanessa Pallucchi, portavoce Forum Terzo Settore; Mariangela Cassano, founder Donnecheammiro e presidente ActionAid Italia e Rosa Barone, assessora al Welfare, politiche di benessere sociale e pari opportunità della Regione Puglia.

Come sempre ricco il programma di “Gargano Sacro, la cultura è in cammino”, progetto sostenuto dalla Fondazione Monti Uniti di Foggia. Si parte giovedì 21 luglio alle ore 17.00 con la visita guidata all’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, testimone del fenomeno dell’eremitismo giunto dal mondo orientale fino all’Italia e al Gargano; per l’occasione sarà possibile visitare anche l’eremo di San Nicola. Ad impreziosire il cammino sarà la performance teatrale “Fiori del deserto” di Kuziba Teatro.

Dal 22 al 24 luglio appuntamento, sempre alle 17.00, con il trekking urbano nella Monte Sant’Angelo segreta.

Da non perdere poi tutti i concerti in agenda nella città dei due siti UNESCO.

Giovedì 21 luglio alle 20.30 il Maestro Adriano Falcioni terrà un Concerto d’organo nella sacra grotta della Basilica di San Michele Arcangelo.

Venerdì 22 luglio alle 20.30, sulla scalinata di via Maraldo, sarà la volta dell’omaggio musicale al maestro Ennio Morricone nato dall’incontro inedito tra Vince Abbracciante, stimato e attivissimo fisarmonicista pugliese, e la giovanissima cantante Chiara Santodirocco.

Alle 22.00 in largo tre Ottoni prenderà vita il concerto di John De Leo con Enrico Terragnoli (chitarra), Stefano Senni (contrabbasso) e Fabio Nobile (batteria).

Il 23 luglio alle 20.30, sempre sulla scalinata di via Maraldo, l’artista pugliese Raffaella Carbonelli presenterà il suo primo lavoro discografico “Someone like you.

Alle 22.00 in largo tre Ottoni toccherà al pianista di fama internazionale Danilo Rea con “Piano solo”.

Domenica 24 luglio alle 20.30, presso la scalinata di via Maraldo, il trio inedito composto da Matteo Fioretti (voce, bouzouki, chitarra), Alessandra Facchiano (flauto traverso, zufoli, chitarra e ambientazioni sonore) e Andrea Stuppiello (percussioni mediterranee) darà forma al concerto-omaggio a Fabrizio De Andrè, interpretando “Creuza de ma”, undicesimo album in studio del cantautore ligure.

A chiudere la tappa di Monte Sant’Angelo sarà il concerto de I Foja, alle ore 22.00 in largo tre Ottoni. L’esibizione del gruppo campano verterà sul loro nuovo lavoro uscito in primavera e intitolato “Miracoli e Rivoluzioni”.

Durante le serate del 22, 23 e 24 luglio sono inoltre previste incursioni teatrali a sorpresa dell’attore Giuseppe Armillotta.